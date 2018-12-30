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      Журналисты из России приравняли Захарченко с Кобзоном к Маккейну и Хокингу

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      Российские журналисты поставили боевика Захарченко и пропагандиста Кобзона в один ряд с Хокингом и Маккейном
      Российские журналисты поставили боевика Захарченко и пропагандиста Кобзона в один ряд с Хокингом и Маккейном / Соцсети

      Российская редакция телеканала Euronews обнародовала собственную версию перечня выдающихся лиц, которые покинули мир в 2018 году. Так, рядом с таким незаурядными личностями, как Стивен Хокинг, Арета Франклин, Джон Маккейн, Шарль Азнавур и Монсерат Кабалье, можно увидеть фамилии Захарченко и Кобзон.

      Перечень выдающихся лиц, ушедших из жизни в 2018 году, опубликован на официальном сайте Euronews .

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      "У этих людей разные идеалы, разный путь к успеху, разные интересы. Но всех их объединяют страсть к делу, которому они посвятили жизнь, а также год смерти. Мы вспомнили о тех, кого мир потерял в 2018 году ", – отмечают журналисты.

      Заметим, что представители издания вспомнили таких личностей, как французский модельер Юбер де Живанши, актер и руководитель Московского художественного театра имени Чехова Олег Табаков, физик Стивен Хокинг, писатель Филип Рот, "королева соула" Арета Франклин, американский сенатор Джон Маккейн, шансонье Шарль Азнавур, оперная певица Монсеррат Кабалье, актер Николай Караченцов, "отец комиксов" Стэн Ли, итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи, 41-й президент США Джордж Буш-старший и российская правозащитница Людмила Алексеева .

      Правда, в список они решили включить и таких неоднозначных персон, как экс-главарь оккупированной части Донецкой области Александр Захарченко и певец Иосиф Кобзон, который неоднократно заявлял о поддержке агрессии Кремля и оккупантов на Донбассе.

      Добавим, что одним из акционеров Euronews является российская ВГТРК, в состав которой входят пропагандистские телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", а также субхолдинг "Вести". Правда, среди акционеров вещателя фигурируют и французский телерадиокомпания France Télévisions, итальянская RAI, турецкая TRT, швейцарская SSR и американская NBC.

      Журналисты всех редакций создают новости в штаб-квартире канала во французском Лионе и по их словам, на них телерадиовещательные компании, представителями которых они являются, не осуществляют никакого влияния.

      Напомним, Иосиф Козон умер 30 августа на 81 году жизни от прогрессирующего онкологического заболевания. А уже 31 августа в центре оккупированного Донецка погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко . Впоследствии стало известно и о смерти его охранника Вячеслава Доценко с позывным "Славян", который тогда находился вместе с ним. Смерть обоих наступила в результате взрыва в кафе "Сепар". 

      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Убийство Захарченко Умер Иосиф Кобзон Российская пропаганда СМИ Журналисты Потери
      Источник: 24 канал
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