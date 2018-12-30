Журналисты из России приравняли Захарченко с Кобзоном к Маккейну и Хокингу

Российская редакция телеканала Euronews обнародовала собственную версию перечня выдающихся лиц, которые покинули мир в 2018 году. Так, рядом с таким незаурядными личностями, как Стивен Хокинг, Арета Франклин, Джон Маккейн, Шарль Азнавур и Монсерат Кабалье, можно увидеть фамилии Захарченко и Кобзон.

Перечень выдающихся лиц, ушедших из жизни в 2018 году, опубликован на официальном сайте Euronews .

Читайте также: Кого мир потерял в 2018 году: выдающиеся политики, ученые, артисты

"У этих людей – разные идеалы, разный путь к успеху, разные интересы. Но всех их объединяют страсть к делу, которому они посвятили жизнь, а также год смерти. Мы вспомнили о тех, кого мир потерял в 2018 году ", – отмечают журналисты.

Заметим, что представители издания вспомнили таких личностей, как французский модельер Юбер де Живанши , актер и руководитель Московского художественного театра имени Чехова Олег Табаков , физик Стивен Хокинг , писатель Филип Рот , "королева соула" Арета Франклин , американский сенатор Джон Маккейн , шансонье Шарль Азнавур , оперная певица Монсеррат Кабалье , актер Николай Караченцов , "отец комиксов" Стэн Ли , итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи , 41-й президент США Джордж Буш-старший и российская правозащитница Людмила Алексеева .

Правда, в список они решили включить и таких неоднозначных персон, как экс-главарь оккупированной части Донецкой области Александр Захарченко и певец Иосиф Кобзон , который неоднократно заявлял о поддержке агрессии Кремля и оккупантов на Донбассе.

Добавим, что одним из акционеров Euronews является российская ВГТРК, в состав которой входят пропагандистские телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", а также субхолдинг "Вести". Правда, среди акционеров вещателя фигурируют и французский телерадиокомпания France Télévisions, итальянская RAI, турецкая TRT, швейцарская SSR и американская NBC.

Журналисты всех редакций создают новости в штаб-квартире канала во французском Лионе и по их словам, на них телерадиовещательные компании, представителями которых они являются, не осуществляют никакого влияния.