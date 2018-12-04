Журналисты нашли доказательство, что Федерация футбола Украины провела махинацию с посредником

Ответственность за появление посредника, компанию S.T.D. ZTE из Объединенных Арабских Эмиратов, что накрутила почти полтора миллиона долларов во время строительства завода для Федерации футбола Украины, украинская Федерация возлагала на немецких партнеров – компанию "Политан", хотя там это отрицают.

А случайное доказательство того, что ФФУ манипулирует, появилось в фильме, который был призван оправдать руководство Федерации, говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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14 ноября 2018 в Лондоне был опубликован англоязычный фильм "Muddy Waters" ("Мутные воды"), снятый британцем Оливером Риганом. Кино, залитое на одноименный ютюб-канал, где нет других публикаций, активно рекламируется и в соцсетях для украинской аудитории.

Фильм "Мутные воды"

Главная идея фильма – доказать, что ответственность за скандальное 20-процентное завышение цены на оборудование для завода украинской Федерации футбола несет немецкая компания "Политан". По утверждениям представителей ФФУ, именно эта компания требовала включить посредника в контракты, отказываясь предоставлять технологию и лицензию на производство искусственного покрытия для футбольных полей.

Об этом в фильме говорит президент ФФУ, он же нардеп от БПП и глава бюджетного комитета парламента Андрей Павелко.

Я, проведя расследование, получил подтверждение, что это было письменное требование от компании "Политан", что для осуществления этой сделки была выбрана эта компания, которая находится в Эмиратах. Для того, чтобы подтвердить лицензию и в дальнейшем подтвердить качество и технологии "Политан", мы обязаны были действовать на условиях, которые нам предоставил производитель лучшего покрытия,

– заявил народный депутат.

Однако в фильме нет документа, содержащего "письменное требование", о котором говорит Павелко. Зато единственным документом, что несколько секунд демонстрировался в фильме, было письмо компании Polytan к заводу Федерации футбола Украины относительно поставок оборудования и материалов для производства, которое содержит противоположное утверждение. В нем немецкие партнеры пишут о работе без посредника.

В документе компания пишет о работе без посредника

Никаких объяснений от компании Polytan фильм не содержит. Поэтому журналисты программы обратились в компанию и Федерацию футбола Украины. В ФФУ в очередной раз подтвердили свой тезис, однако снова не предоставили никаких письменных доказательств. Зато в Polytan ответили, что лицензионное соглашение не заключено и по сей день, и, главное, они никогда не требовали посредника в соглашении с заводом Федерации футбола Украины.

Нет требований Polytan в лицензионном соглашении или другом документе и / или гарантийном письме. Причина заказа компонентов для украинского производственного проекта через более чем одну компанию неизвестна Polytan, но мы подчеркиваем, что это всегда было по одинаковой цене, требованиям и условиям. ФФУ и Polytan никогда не обсуждали посредника. Чтобы окончательно прояснить ситуацию: Polytan не платил комиссий или привилегий лицам, владельцу, руководителю или сотрудникам ФФУ,

– ответили в ведомстве.

Не в пользу украинского заказчика говорит несколько фактов. Первый – то, что ни Андрей Павелко, ни кто-то из ФФУ так и не продемонстрировали письменного требования Polytan привлечь посредника, зато в фильме, который транслирует их тезисы, содержится письмо немецкой компании, которое им полностью противоречит.

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Но есть еще одна важная деталь – через арабскую прокладку поставлялось не только оборудование, скопированное с завода Polytan, но и американская установка “Эко Грин”, что превращает старые шины в резиновую крошку и не имеет никакого отношения к политановской технологии. Эта машина стоит почти половину всех затрат на оборудование – более 3 миллионов долларов.

На самом же деле технологический контроль за оборудованием “Эко Грин” вели... сами “Эко Грин”. За это руководитель украинского завода Андрей Бондаренко даже публично благодарил президента “Эко Грин” в мае 2018-го во время презентации нового производства.

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