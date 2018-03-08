Журналисты нашли связь между экс-шпионом Скрипалем и российским "компроматом на Трампа"

Бывший российский военный разведчик Сергей Скрипаль, которого отравили в Великобритании, поддерживал тесные контакты с британцем, который участвовал в подготовке доклада о связи команды президента США Дональда Трампа с российскими официальными лицами во время предвыборной кампании в стране в 2016 году.

Об этом сообщает DW со ссылкой на британские СМИ.

Читайте также: Иностранные СМИ обнародовали имя автора компромата на Трампа

В частности, указывается, когда Скрипаль в 2010 году поселился в Солсбери, он установил тесные связи с британцем, имя которого не называется.

По словам журналистов, этот мужчина работал в частном агентстве расследований Orbis Businnes Intellegence бывшего сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила. Именно последний подготовил и передал американским властям "российское досье" Трампа.

Напомним, 4 марта в городе Солсбери, на юге Соединенного королевства, отравили 66-летнего бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Кто такой Сергей Скрипаль? Он служил в ГРУ РФ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России.



В декабре 2004 года ФСБ России арестовала его и обвинила в государственной измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.



По данным СМИ, он был агентом разведки, которая работает под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля, который на то время уже отсидел 5,5 лет заключения.



Впоследствии его и еще троих граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года.