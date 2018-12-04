Журналисты обнародовали записи разговора руководителя операции в Княжичах перед жуткой трагедией

Стало известно, что Служба безопасности Украины прослушивала телефон руководителя полицейской спецоперации в Княжичах Леонида Куряты. СМИ опубликовали эти аудиозаписи разговора перед трагедией, когда под Киевом погибли пятеро правоохранителей.

Об этом сообщил сайт "Следствие.Инфо".

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Журналисты получили 22 записи телефонных разговоров, из которых узнали, о чем говорили работники полиции Киева в ночь перестрелки. Благодаря этим аудиозаписям смогли составить хронологию событий той ночи и выяснить новые обстоятельства трагедии.

Главный разговор между Курятой, который руководил спецоперацией по задержанию злоумышленников в Княжичах, и его коллегой – начальником оперативной службы полиции Киева Игорем Иващенко, произошел именно в час ночи 4 декабря 2016 года.

Отрывок из разговора:

Курята: Да, надо перекрывать. Смотрите, мы с вами станем даже одной машиной – расстреляем ее на одном выезде, а спецрота, если Герман поднимет – поставим на другом, из Княжичей.

Иващенко: Хорошо. Ну если мы втроем будем, оружие есть.

Через несколько часов после этого разговора между различными подразделениями полиции произошла перестрелка, где погибли двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецназа Корд.

Аудиозаписи телефонных разговоров между Курятой и другими участниками спецоперации в Княжичах

Накануне полиция узнала, что, вероятно, банда собирается обокрасть частный дом. Правоохранители должны были задержать подозреваемых во время кражи. В час ночи Курята позвонил Иващенко, чтобы согласовать план действий. Они начали советоваться, что делать, если злоумышленники будут убегать от полицейских.

Отметим, что эти записи переговоров Куряты с коллегами СБУ сделала в рамках другого производства, которое касалось возможной коррупции в киевской полиции.

Напомним, 4 декабря 2016 года, пытаясь задержать банду грабителей в селе Княжичи под Киевом, полицейские и служба охраны открыла стрельбу между собой. Тогда в результате перестрелки погибли пятеро правоохранителей. Через год после ужасной перестрелки подозрение объявили бывшим руководителям полицейской разведки столицы.