09:55
4 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Казусы на саммите G20. Засекречены файлы от Минкульта
      Вєсті Кремля
      23:53, 3 декабря
      Вести.UA . Большой провал Порошенко. Болтливый малорос Евгений
      Вєсті.UA
      23:25, 3 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Журналисты обнародовали записи разговора руководителя операции в Княжичах перед жуткой трагедией

      184 Читати новину українською
      Журналисты обнародовали записи разговора руководителя операции в Княжичах перед жуткой трагедией
      Журналисты обнародовали записи разговора руководителя операции в Княжичах перед жуткой трагедией / Фото из открытых источников

      Стало известно, что Служба безопасности Украины прослушивала телефон руководителя полицейской спецоперации в Княжичах Леонида Куряты. СМИ опубликовали эти аудиозаписи разговора перед трагедией, когда под Киевом погибли пятеро правоохранителей.

      Об этом сообщил сайт "Следствие.Инфо".

      Читайте также: Что до сих пор скрывают о кровавой стрельбе в Княжичах: расследование

      Журналисты получили 22 записи телефонных разговоров, из которых узнали, о чем говорили работники полиции Киева в ночь перестрелки. Благодаря этим аудиозаписям смогли составить хронологию событий той ночи и выяснить новые обстоятельства трагедии.

      Главный разговор между Курятой, который руководил спецоперацией по задержанию злоумышленников в Княжичах, и его коллегой – начальником оперативной службы полиции Киева Игорем Иващенко, произошел именно в час ночи 4 декабря 2016 года.

      Отрывок из разговора:

      Курята: Да, надо перекрывать. Смотрите, мы с вами станем даже одной машиной – расстреляем ее на одном выезде, а спецрота, если Герман поднимет – поставим на другом, из Княжичей.

      Иващенко: Хорошо. Ну если мы втроем будем, оружие есть.

      Через несколько часов после этого разговора между различными подразделениями полиции произошла перестрелка, где погибли двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецназа Корд.

      Аудиозаписи телефонных разговоров между Курятой и другими участниками спецоперации в Княжичах

      Накануне полиция узнала, что, вероятно, банда собирается обокрасть частный дом. Правоохранители должны были задержать подозреваемых во время кражи. В час ночи Курята позвонил Иващенко, чтобы согласовать план действий. Они начали советоваться, что делать, если злоумышленники будут убегать от полицейских.

      Отметим, что эти записи переговоров Куряты с коллегами СБУ сделала в рамках другого производства, которое касалось возможной коррупции в киевской полиции.

      Напомним, 4 декабря 2016 года, пытаясь задержать банду грабителей в селе Княжичи под Киевом, полицейские и служба охраны открыла стрельбу между собой. Тогда в результате перестрелки погибли пятеро правоохранителей. Через год после ужасной перестрелки подозрение объявили бывшим руководителям полицейской разведки столицы.

      Теги: Новости Украины Жертвы СБУ журналисты Расследования Перестрелка полиции у Княжичах Полиция
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      сегодня , 08:40 Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      Максим Пансик 535
      "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      3 декабря , 22:01 "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      Ольга Черненко 4562
      Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      3 декабря , 21:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      537
      Протесты во Франции: что нужно "желтым жилетам" и почему они пересекли границу
      3 декабря , 21:01 Протесты во Франции: что нужно "желтым жилетам" и почему они пересекли границу
      831
      Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      3 декабря , 20:42 Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      Артем Овдієнко 1280
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      РФ блокирует Керченский пролив: попали в аварии три иностранных судна
       сегодня , 00:53
      Курс валют на 27 августа: евро существенно подешевело
      27 августа , 08:30
      Как сделать автомобиль экономичнее
       27 августа , 08:30
      Шевченко посетил матч УПЛ – это не игра между Шахтером и Зарей
       7 октября , 17:48
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук