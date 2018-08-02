Журналисты обнаружили в США элитную недвижимость заместителя главы КДКП: впечатляющие суммы

Журналисты рассказали, как семья заместителя главы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виктора Шемчука получила элитное имущество в США общей стоимостью около 550 тысяч долларов.

Об этом сообщает программа "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

Читайте также: Ляшко продал элитное имущество экс-регионалу: впечатляющая сумма

Согласно расследованию "Американская мечта" прокурорского надзирателя", в 2010 году племянница Виктора Шемчука – в то время 21-летняя студентка Алина Люба оформила на себя право собственности на пентхаус в американском городе Авентура (штат Флорида) в комплексе Mystic Pointe. Квартира на последнем этаже комплекса общей площадью 128 квадратных метров и панорамным видом на океан была приобретена за 325 тысяч долларов.



Жилой комплекс Mystic Pointe

Согласно информации журналистов, полученной от источников в Министерстве юстиции, почти сразу после покупки этого пентхауса Алина Люба выдала доверенность на распоряжение всем своим имуществом самому Виктору Шемчуку. И не только в Украине, но и за рубежом. Эта доверенность действует до сих пор.



Пентхаус, который приобрела племянница Виктор Шемчук Алина Люба

Согласно историческим данным официального американского реестра, за полгода, в марте 2011-го, Виктор Шемчук сам приобрел недвижимость в том же городе Авентура (штат Флорида) – на расстоянии километра от жилья, оформленного на его племянницу. Это квартира площадью 120 квадратных метров в комплексе Alaqua Condominium на берегу Атлантического океана.



Жилой комплекс Alaqua Condominium

Сумма сделки при покупке составила 219 тысяч долларов.

Однако за два года квартира выбыла из его собственности при странных обстоятельствах – сумма сделки составила лишь 2 тысячи долларов, что больше похоже на подарок. Новая владелица – американка, на связь с журналистами так и не вышла,

– говорится в расследовании "Схем".

Недвижимость в Alaqua Condominium Шемчук продал всего за 2 тысячи долларов

Журналисты сравнили подписи в официальных американских документах при купле-продаже квартиры с подписью Шемчука на официальных украинских документах.



Подписи Виктора Шемчука

Город Авентура, в котором в 2010-2011 годах семья Шемчуков приобрела недвижимости на полмиллиона, расположен в 30 километрах от Майами, в прибрежной полосе. Алина Люба остается владелицей пентхауса в Mystic Pointe и по сей день.

"Схемы" сопоставили факты биографии Виктора Шемчука и его племянницы. Сейчас юрист Алина Люба ранее стажировалась в Симферопольской прокуратуре, где работал Шемчук, а также – в комитете Верховной Рады, в который Шемчук входил как народный депутат. Кроме того, Алина Люба была одной из основательниц Федерации водномоторного спорта, которую возглавляет ее дядя Виктор Шемчук.



Алина Люба и Виктор Шемчук состоят в близких семейных отношениях

В телефонном разговоре племянница члена КДКП отказалась отвечать на вопрос о происхождении средств на приобретение имущества, оформленного на нее.

Журналисты задавали вопросы и самому Шемчуку в кулуарах во время заседания КДКП, но он также от ответов отказался, обвинив журналистов в провокации. Впоследствии на телефонные звонки и письменные вопросы не ответил.



Виктор Шемчук

Юристы объясняют, что такая схема приобретения недвижимости – когда имущество записывается на родственников, которых не нужно указывать в декларации, – довольно распространенная среди украинских чиновников.

Виктор Шемчук с 1994 года работает в государственных органах. Начинал со стажера и помощника прокурора в прокуратуре Тернополя и дошел до должности исполняющего обязанности Генерального прокурора Украины при президентстве Виктора Ющенко. Также был народным депутатом, членом фракции "Блока НУ-НС", а во времена Виктора Януковича почти полгода возглавлял Львовскую область. Сейчас, при Петре Порошенко, он – заместитель председателя квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Эта комиссия оценивает профессионализм тех, кто хочет работать в прокуратуре, а в случае нарушений в работе определяет дисциплинарную ответственность, переводит и увольняет прокуроров с должности.

Согласно данным "Схем" из органов ГФС, с 2013 до 2017 года официальные доходы Виктор Шемчук целом составили менее 2 миллионов гривен. Его жена Наталья за это время доходов почти не получала, а фирма, в которой она фигурирует в учредителях, тоже выручки не показывала.