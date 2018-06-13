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Журналисты обратились с весомой просьбой к министру обороны Полтораку

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Журналисты обратились в Минобороны
Журналисты обратились в Минобороны / novynarnia.com

Украинские и иностранные журналисты обратились к министру обороны Украины Степану Полтораку с призывом ускорить процесс предоставления аккредитации для работы в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает пресс-служба ИМИ.

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Представители медиа заявляют, что начали массово сталкиваться с трудностями в получении аккредитации для работы в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом журналисты и написали заявление министру обороны Украины.

Также они призвали сделать процесс прозрачным и привести в соответствие с публично задекларированными Правилами аккредитации.

"Особенно подчеркиваем, что журналисты интернет-СМИ, которые к тому же регулярно работали в АТО, начали массово получать отказы на основании того, что "электронное СМИ – это не СМИ" ,"интернет-СМИ не зарегистрировано как "нормальное" СМИ "и т.п." , – говорится в заявлении.

Также журналисты добавили, что эти трудности начались с мая 2018 года, когда началась операция Об̕̕ъединенных сил, которая пришла на смену АТО. К тому же работники СМИ призвали "обнародовать имя лица или лиц, которые в Пресс-центре операции Объединенных сил отвечают за аккредитацию журналистов и СМИ для работы в зоне проведения ООС".

Еще раз обнародовать розъяснения относительно правил получения аккредитации и работы журналистов в зоне проведения ООС, а также соответствующие правила (создав отдельный раздел на сайте МО), включая перечень всех необходимых документов,
– написали журналисты в обращении к Полтораку.

Совместное заявление подписали ОО "Институт массовой информации", ОО "Кросс Медиа" (Zaborona.com), ОО "Детектор медиа", журналист интернет-издания LB.ua и корреспондент канала France 24.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Медиа СМИ журналисты
Источник: 24 Канал
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