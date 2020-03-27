Журналисты поймали Княжицкого и Синютку на лжи

В прямом эфире ток-шоу "Говорит большой Львов" вечером 26 марта народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что больницы во Львове не готовы к приему пациентов с коронавирусом. Но, как выяснили журналисты, его слова не соответствуют действительности.

Как сообщает ZAXID.NET, Княжицкий, в частности, заявил, что в Винниках возле Львова медики не имеют даже самого необходимого, а в 8-й львовской больнице могут пользоваться только одним аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ), за который 26 марта заплатил сам Княжицкий вместе с экс-председателем ЛОГА Олегом Синюткой.

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Резонансное заявление Николая Княжицкого о том, что львовские больницы не готовы к вспышке коронавируса, распространили некоторые львовские СМИ и сайт его же телеканала "Эспрессо", который регулярно транслирует ток-шоу "Говорит большой Львов".

Поэтому ZAXID.NET решил провести фактчек слов нардепа о ситуации в львовских больницах и обнаружил, что они не соответствуют действительности.

Неправда

Николай Княжицкий заявил, что в госпитале в Винниках нет даже самых необходимых средств защиты для врачей.

"В Винниках врачи подходят и говорят: "У нас нет ни халата, ни маски, открытые коридоры и если, не дай Бог, повезут больных, мы все заболеем". И этот пример мы видели на Тернопольщине, где четыре врача уже сейчас заболели", – отметил он.

На самом деле, по словам директора госпиталя Максима Прикупенка, больница является снабженной всеми необходимыми средствами для приема пациентов с коронавирусом в течение двух-трех недель. Этого недостаточно, но больница ежедневно получает дополнительные средства защиты.

На первые две-три недели госпиталь обеспечен всем необходимым, чтобы принимать пациентов с коронавирусом. Конечно, все будет зависеть от того, сколько будет больных. На сегодня у нас есть: масок обычных – 55 000, респираторов 2 типа – 1920, респираторов 3 типа – 200, комплектов противоэпидемических одноразовых – 1530, пульсометров – 70, мониторов наблюдения за пациентом – 5, аппаратов ИВЛ – 9,

– пояснил директор Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы (Винники) Максим Прикупенко.

По его словам, ситуация меняется ежедневно.

"Каждый день мы что-то получаем. Конечно, этих запасов недостаточно и их нужно пополнять. И мы ждем новые централизованные поступления и одноразовые защитные костюмы для врачей, и кислородные маски, кислородные увлажнители и тому подобное", – добавил он.

Правда

Николай Княжицкий заявил, что вместе с Олегом Синюткой оплатил один из аппаратов ИВЛ в 8-й львовской больнице,

"Мы сегодня были с Олегом Михайловичем Синюткой от фонда Порошенко передавали ИВЛ во львовскую городскую больницу. Точнее мы его не передавали – он там был. Мы его сейчас оплатили", – убеждает нардеп.

Слова Княжицкого об оплате одного аппарата ИВЛ подтвердили ZAXID.NET главный медик Львова Владимир Зуб и главный врач 8-й клинической больницы Василий Обаранец.

Ко мне обратилась помощница народного депутата Николая Княжицкого с таким вопросом. Мол, депутат хочет для львовской больницы купить аппарат ИВЛ, но не знает, где его купить. Тогда я предложил такой вариант – мы закупаем за средства городского бюджета пять аппаратов ИВЛ и он может стоимость одного из них оплатить, а мы эти сэкономленные средства пустим на другие нужды. Что и было сделано,

– рассказал Владимир Зуб.

По словам Обарання, главный врач больницы скорой медицинской помощи Олег Самчук сообщил, что за один аппарат из этих пяти, что мы получили на днях, готов заплатить Николай Княжицкий от фонда Порошенко. Он и оплатил. Стоимость такого аппарата – 600 тысяч гривен.

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Неправда

Николай Княжицкий заявил, что оплаченный им аппарат ИВЛ станет первым, которым смогут пользоваться львовские больни.

"Львовяне очень мудро сделали – обратились к фирмам, фирмы поставили им эти ИВЛ. Для картинки они стоят, все ходят и их показывают, но за них еще никто не заплатил – ни городской бюджет, ни благотворители. В восьмой больнице ИВЛ, который там был, слава этим врачам и тем, кто его поставил... мы его сейчас оплатили и это первый сейчас будет введен в эксплуатацию, а другие, извините, стоят как мебель", – говорит он.

На самом деле в 8-й больнице сейчас есть 19 аппаратов ИВЛ, все они введены в эксплуатацию и являются готовыми к использованию. За четыре из них еще действительно не заплатили, однако это технический вопрос, поскольку средства уже предусмотрены в городском бюджете.

В нашей больнице есть 19 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 14 из этих аппаратов были еще до объявления карантина, а пять аппаратов мы получили 24 марта. Все 19 аппаратов ИВЛ введен в эксплуатацию, подключен к кислороду и готовы принимать пациентов. Персонал обучен на них работать", – рассказал Обаранец.

По словам Зуба, обидно слышать из уст депутата, что аппараты стоят, как мебель.

"Все аппараты ИВЛ в 8-й городской больницы готовы к эксплуатации. Больница готова принимать и оказывать помощь тяжелым больным с коронавирусом, госпитализацию других пациентов в этой больнице прекращено. Четыре аппарата ИВЛ, которые доставлены в 8-ю городскую больницу, будет закуплено за деньги городского бюджета. Деньги на них предусмотрены. Сейчас идет процедура закупки", – отметил он.

Как свои слова объяснил Княжицкий

В пятницу, 27 марта, Николай Княжицкий в комментарии ZAXID.NET заявил, что его резонансное заявление о неготовности львовских больниц к приему пациентов с коронавирусом имела целью привлечь внимание к проблеме.

К тому времени, когда мы были в больнице, там стояли лишь пять аппаратов ИВЛ. Поэтому я сказал правду. Чтобы их использовать и принимать пациентов, за них сначала надо заплатить – такой медицинский протокол. Львовские медики молодцы, получившие эти аппараты, поскольку их нигде нельзя купить. Поэтому я наоборот призываю других благотворителей выделить средства на эти аппараты, оплатить их или помочь другим способом,

– подчеркнул парламентарий.

Он также добавил, что о проблемах госпиталя в Винниках ему заявили сами врачи, которые говорят, что им не хватает средств защиты и специальных капсул для приема больных, которые нужны для того, чтобы сами же врачи не заразились коронавирусом. Следовательно, добавил Княжицкий, он просто озвучил слова врачей в эфире ток-шоу, чтобы еще раз привлечь к этому внимание.

Кстати На Львовщине коронавирус подозревают у 119 человек

Ситуация с коронавирусом на Львовщине

По состоянию на 27 марта во Львове и области зафиксировано три случая заболевания коронавирусом. Двое больных находятся под наблюдением на самоизоляции дома, а третий – лежит в областной инфекционной больнице.

Аппараты искусственной вентиляции легких чаще всего используют во время сложных случаев, когда пациент не может самостоятельно дышать. С учетом распространения коронавируса, который поражает легкие, потребность в этих аппаратах значительно выше, поскольку именно они являются ключевым средством поддержки системы дыхания во время тяжелых случаев заболевания коронавируса.

Всего в больницах на Львовщине 180 аппаратов искусственной вентиляции легких.