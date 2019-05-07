Журналисты показали роскошный ресторан и иномарки чиновника "Укроборонпрома": впечатляющие фото

Заместитель директора оборонного госпредприятия "Укрспецэкспорт" Павел Старинец в своей декларации не указал дорогие машины и ресторан. Быт чиновника, несмотря на официальную зарплату, больше напоминает жизнь успешного бизнесмена.

В расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" говорится, что Старинец проживает в имении на 630 квадратов.

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По словам эксперта по недвижимости Юрия Новосела, стоимость такого объекта на рынке стартует от 10 миллионов гривен.



Имение Павла Старинца

Роскошный особняк госслужащий приобрел в конце 2014 года. Тогда его зарплата составляла в среднем 25 тысяч гривен в месяц. Всего за предыдущее десятилетие работы в "Укрспецэкспорте" весь его официальный доход, если бы он не тратился, покрыл бы только четверть такого дома.



Роскошный дом чиновника "Укроборонпрома" с высоты птичьего полета

Дом записан на мать Старинца, но женщина уже давно на пенсии. На вопрос журналистов о происхождении денег, мать чиновника заверила, что ее муж заработал на этот дом в 90-е годы, строя курятники.



Дом на 630 квадратов

Работник "Укрспецэкспорта" владеет несколькими элитными авто. В частности, он является владельцем Land Rover Discovery Sport, стоимость которой у официального дилера составляет полтора миллиона гривен. Журналисты возле дома зафиксировали еще одно авто такой же марки. На обоих есть "семейные" номера чиновника "7877", только с разными буквами. На похожих номерах ездит и его рабочая машина Toyota Highlander. Мужчина также является владельцем дорогой Honda.



Элитное авто Старинца

Не указал в своей декларации Старинец и роскошный рыбный ресторан в столице Украины под названием "Фишер". Он записан на Сергея Коваленко, который работает в интернет-провайдере "Кабель-Воля".

Фото роскошного ресторана в Киеве работника госпредприятия "Укрспецэкспорт":

В социальной сети "Одноклассники" отец чиновника – Виктор Старинец, указал родную сестру Сергея своей племянницей, а она его соответственно дядей. Итак, номинальный владелец ресторана "Фишер" и оборонный чиновник Павел Старинец – родственники.

Что известно о Павле Старинце?В июне 2018 года Павел Старинец стал заместителя главы "Укрспецэкспорта". До того он работал помощником заместителя "Укрспецэкспорта", а также в дочернем предприятии "Спецтехноэкспорт".



Сейчас ГП "Укрспецэкспорт" и его дочерние предприятия фигурируют в десятках уголовных производств. Госслужащих подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем, служебном подлоге, злоупотреблении служебным положением, присвоении и растрате имущества.

Смотрите полный выпуск расследования программы " Наши деньги с Денисом Бигусом":