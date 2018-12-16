17:15
16 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Журналисты пришли на пресс-конференцию к Порошенко в футболках "Кто заказал Гандзюк"

      81 Читати новину українською
      Татьяна Даниленко в футболке "Кто заказал Катю Гандзюк?"
      Татьяна Даниленко в футболке "Кто заказал Катю Гандзюк?" / фото из Facebook Богдана Кутепова

      Несколько журналистов пришли на пресс-конференцию президента Петра Порошенко в футболках с надписью "Кто заказал Катю Гандзюк?".

      В частности в таком наряде на пресс-конференцию пришел журналист "Громадского" Богдан Кутепов и телеведущая Татьяна Даниленко.

      Читайте также: Убийство Гандзюк: когда задержат заказчика нападения на активистку

      Соответствующие снимки сам Кутепов обнародовал на своей странице в Facebook.

      Есть парочка вопросов о томосе и не только,
      – подписал снимки журналист.

      Добавим, что 16 декабря в 16:00 началась пресс-конференция украинского президента Петра Порошенко.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      Спустя активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики журналисты Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Підступний план Порошенка: як президент хоче заслужити лояльність Трампа і позбутися Ситника
      сегодня , 17:00 Підступний план Порошенка: як президент хоче заслужити лояльність Трампа і позбутися Ситника
      Сергій Лещенко 49
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 2874
      Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
      сегодня , 16:08 Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
      2394
      Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      сегодня , 14:00 Як Вища кваліфікаційна комісія суддів працює за подвійними стандартами
      Роман Маселко 91
      "Аквамен": гра престолів на дні океану
      сегодня , 13:00 "Аквамен": гра престолів на дні океану
      Юлія Ліпенцева 700
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук