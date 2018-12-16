Журналисты пришли на пресс-конференцию к Порошенко в футболках "Кто заказал Гандзюк"

В частности в таком наряде на пресс-конференцию пришел журналист "Громадского" Богдан Кутепов и телеведущая Татьяна Даниленко.

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Соответствующие снимки сам Кутепов обнародовал на своей странице в Facebook.

Есть парочка вопросов о томосе и не только,

– подписал снимки журналист.

Добавим, что 16 декабря в 16:00 началась пресс-конференция украинского президента Петра Порошенко.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



Спустя активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.