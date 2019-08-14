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      Журналисты провели проверку в скандальном лагере, где ранее сгорели дети

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      Печально известный детский лагерь "Виктория" в Одессе, в котором два года назад заживо сгорели трое девочек, вновь открыли. Журналисты 24 канала посетили лагерь. Что изменилось в лагере и действительно ли дети могут безопасно там отдыхать – читайте дальше.

      Новая вожатая в лагере "Виктория" Вероника пыталась показать как работает огнетушитель, но ничего из этого не вышло. То ли девушка растерялась перед камерами, то ли действительно не понимает как с ним справляться.

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      В конце концов на вопрос журналистов, умеют ли вожатые пользоваться огнетушителем, Вероника ответить не смогла. В ГСЧС заверили, перед тем как лагерь принял детей, здесь провели противопожарную проверку и нарушений не обнаружили.

      На момент проверки в части каменного здания все нормы выполнены. Но как администрация и отдыхающий персонал будут эти меры соблюдать – это уже зависит от них,
      – сказал первый заместитель начальника ГСЧС Одесской области Вадим Шулюк

      На первый взгляд кажется, что все нарушения исправлены. Пожарная сигнализация работает, в комнате у детей есть противогазы. В коридорах есть огнетушители и даже пожарные гидранты. Но в кирпичных корпусах нет пожарной лестницы и пожарного резервуара. На вопрос от журналистов – директор убежала.

      Пожежа у таборі
      Пожар в лагере "Виктория"

      Между тем отец, у которого дочь погибла в этом лагере, открытием возмущен.

      Больше всего пугает тот факт, что люди, виновные в этом, продолжают занимать свои должности и даже не получили никакого наказания. Они продолжают заселять туда новых детей – это страшно,
      – отметил отец погибшей Насти Мазур Анатолий.

      Адвокаты же считают, что открытие лагеря незаконно. И говорят, что дети здесь отдыхают на страх и риск родителей.

      Что случилось в лагере "Виктория"?
      Как известно, трагедия в одесском детском лагере Виктория произошла 16 сентября 2017 года. Загорелся деревянный корпус, где погибли трое девочек. Независимая экспертиза установила, что причиной пожара стал неисправный кипятильник в комнате художественного руководителя лагеря.

      Она в деле фигурирует как потерпевшая, и уже долгое время эту женщину не могут найти. За почти два года следствия приговор вынесли только воспитательнице лагеря Наталье Цокур, которая формально отвечала за технику безопасности. Женщина свою вину признала и получила 3 ​​года условно.

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      Теги: Новости Украины Пожар ГСЧС Дети и несовершеннолетние Новости Одессы Пожежа в таборі Одеси
      Источник: 24 канал
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