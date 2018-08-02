Журналисты провели рейд по киосками с шаурмой в Киеве: результаты проверки

Уже более 70 человек людей в Киеве отравились шаурмой. Они покупали фастфуд в палатках на Оболони, Почтовой площади и возле метро "Дарница". Правоохранители открыли против продавцов уголовное дело. 24 канал вместе с экспертом отправился в свой рейд по киосками с шаурмой.

Елена Сидоренко – експерт по пищевой промышленности. Вместе с ней отправляемся инспектировать киоски с шаурмой, чтобы узнать качество продукта. Район выбрали наугад – возле метро "Шулявская".

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"Беда в том, что киоск полностью открыт, то есть на это мясо попадает все", – отметила експерт. А вот и первое место проверки. Васим крутит шаурму уже более 15 лет. Улыбается и шутит. Говорит, мясо у него каждый день свежее и есть все документы. Просим их показать, но он каждый раз умело меняет тему. На вопрос о микробиологии столов и документах, показывает моющее средство.



Первое место проверки

Васим нас уверяет: здесь ест вся его семья, но на слово поверить не можем. Наш эксперт замечает замасленную плиту, отсутствие горячей воды, грязную столешницу и форму шаурмена. "Это тот продукт, который любят. Мне он неприятно пахнет, тем более я видела эту антисанитарию", – добавила експерт Сидоренко.

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Приветливые работники и в следующем киоске, который мы решили проверить. Отметили, что все есть: и дезинфекция, и документы. Второе место выглядит более респектабельно. Форма в продавцов не грязная, двери закрыты, а сам повар работает в специальных перчатках. Даже документы нашлись. Но бумажка оказалась "филькиной грамотой", ведь на ней нет печати.



Второе место выглядит более респектабельно

На это торговцы только разводят руками и вызывают владельца киоска. Тот мгновенно появляется на месте и прячет от нас документы, которые и приехал нам же показывать.



Владелец киоска прячет документы

На третьей точке – аншлаг. За шаурмой целая очередь. Люди говорят, что отравиться не боятся. Продавцы здесь оказались не разговорчивы, как на других точках. Наверное, это потому что хозяин постоянно находился с нами рядом.

Полная антисанитария, жарко, душно, если курица заражена сальмонеллой, то она будет только распространяться,

– подытожила пищевой технолог Елена Сидоренко.

Где лучше, где хуже, но все же ни одному из киосков поставить удовлетворительную оценку мы не можем. Отравиться можно продукцией в любом из них.