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      Журналисты собрали воспоминания бойцов, которые прошли ад Иловайска: уникальный проект

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      Выход из Иловайска для украинских военных завершился потерями почти сотен бойцов. Со времени кровавых событий российско-украинской войны прошло пять лет.

      Истории бойцов и родственников погибших собирают в документальном проекте двое фотокорреспондентов Максим Левин и Маркиян Лысейко.

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      В августе 2014 года они почти неделю снимали пекло войны. Украинских армейцев из стратегического города пытались выбить террористы и россияне. Выехали журналисты оттуда по "зеленому коридору" – просто перед расстрелом колонны.

      Что известно о боях за Иловайск?Начались они 10 августа 2014 года. А уже 28 числа украинские войска попали в окружение. До этого воины ВСУ так и не смогли взять город под свой контроль.

      29 августа с пророссийскими боевиками якобы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода украинских бойцов и техники без огня. Однако, обе колонны во время выхода из города расстреляли пророссийские боевики и российские регулярные части.

      По официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен и еще 158 до сих пор считаются пропавшими без вести

      "Мы не могли публиковать фотографии ребят из Иловайска, чтобы никому не навредить. Поскольку практически все были ранены, а очень многие попали в плен. Мы не публиковали, потому что ждали, пока их обменяют, выпустят", – отметил Лысейко.

      Левін та Лисейко
      Фотокорреспонденты Маркиян Лысейко и Максим Левин

      В первую годовщину трагедии фотокорреспонденты встретили военных на Михайловской площади в Киеве. Начали знакомиться, ведь на войне знали бойцов только по позывным.

      Узнавали про бойцов все больше, такие истории решили записывать. Первые тексты появились в 2016 году. Назвали проект Afterilovaisk – "Что было после Иловайска".

      Это те люди, которых мы видели, фотографировали, снимали в Иловайске. Это тысячи военных. Невозможно всех записать. Но так и получается, что одинаковых историй нет,
      – пояснил Максим Левин.

      С тех пор начали ездить к бойцам и семьям тех, кто из "зеленого коридора" не выбрался. С экспедициями приезжали, в частности, в гости к бойцу Александру Сарабуну с позывным "Винница".


      Александр Сарабун стал первым, кто в украинской армии воевал с протезом

      Он был ранен под Иловайском, затем попал в плен. Ногу пришлось дважды ампутировать, но он продолжил службу. Теперь учится на психолога и помогает бойцам.

      Но не все воины говорят. Некоторые даже после интервью просил рассказы не публиковать. Не хотят говорить о событиях Иловайска и родители погибших. Рассказов на сайте уже два десятка. Сейчас ребята ищут спонсоров, чтобы продолжить съемки.

      Читайте подробнее о трагедии: Иловайский котел – кровавый август украинской истории

      Ведь в Министерстве информационной политики поддерживать проект отказались. Однако документалисты убеждены: Иловайск – это история героев. Добровольцы без всякого опыта противостояли кадровым военным российской армии. А документировать – значит не забывать. И не допустить снова.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Постраждалі Иловайская трагедия
      Источник: 24 канал
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