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Журналисты ТСН выступили против участия Оксаны Марченко в шоу "Танцы со звездами" на канале 1+1

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Оксана Марченко
Оксана Марченко / Фото из открытых источников

Коллективы ТСН, ТСН.ua и программы "Спецкор" сделали совместное заявление, выступив против участия жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко в ближайшем сезоне шоу "1+1" "Танцы со звездами".

Об этом говорится в заявлении, которое распространяют журналисты ТСН в социальных сетях.

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Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире лица, которое связывают близкие отношения с президентом Российской Федерации Путиным. Муж Марченко, Виктор Медведчук, неоднократно делал пророссийские заявления, в частности, якобы о том, что в Украине продолжается не внешняя агрессия, а гражданская война. Супруги ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма,
– говорится в тексте заявления.

Отмечается, что "тот факт, что шоу является развлекательным, не оправдывает появление жены Медведчука Оксаны Марченко в эфире нашего ("1+1", – 24) телеканала".

"ТСН как неотъемлемая составляющая "1+1", всегда четко и последовательно стояла на позициях территориальной целостности, независимости и сохранения суверенитета Украины. Для нас – это не чужая война... Как коллектив ТСН, мы не можем повлиять на другой проект канала, но оставляем за собой право публично высказывать свою позицию по этой ситуации и хотим заверить, что решение канала "1+1" не скажется на редакционной политике Телевизионной службы новостей", – заявляют журналисты.

Реакция руководства "1+1 медиа" на заявление ТСН

"Мы неоднократно заявляли, что работа служб информации в "1+1 медиа" строится исключительно на принципах редакционной свободы и непредвзятости. Журналисты имеют право высказывать свое мнение, в том числе и по поводу решений канала. Однако хотел бы отметить, что в проекте "Танцы со звездами" принимают участие самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, независимо от своих политических взглядов и убеждений. Как показывают результаты исследований, среди тех, кого было бы интересно увидеть зрителям на паркете, и Оксана Марченко. Уверены, среди 14 пар участников каждый сможет найти себе фаворитов", – прокомментировал генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

Теги: Новости Украины LifeStyle СМИ журналисты Скандал
Источник: 24 Канал
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