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Журналисты установили, что скандал с виноградниками Лакарена – провокация винодела

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Кристоф Лакарен
Кристоф Лакарен / ukrinform.ua

Громкий скандал в Одесской области разгорелся после того, как французский винодел Кристоф Лакарен заявил об умышленном поджоге его виноградников и попытке рейдерского захвата бизнеса.

Об этом говорится в специальном расследовании "Чрезвычайных новостей" на канале ICTV.

В ходе расследования выяснилось, что ГСЧС в Одесской области не обнаружила следов поджога.

"Возник пожар сухой растительности на общей площади до одного гектара. Через 37 минут пожар был локализован и через 44 минуты после прибытия ликвидирован полностью. Фактов, доказывающих, что пожар был осуществлен ​​с занесением источника зажигания, нет", – пояснил Александр Крицкий заместитель руководителя ГСЧС Одесской области.

Зато местные жители называют заявления Кристофа Лакарена провокацией, цель которой – захватить паи, которые они давно предоставили в аренду виноделу, но уже несколько лет не могут их забрать обратно. Жители Шабо заявляют, что Кристоф Лакарен обещал им развитие территории и создание рабочих мест в обмен на земельные паи, но за десять лет они так и не получили ни копейки.

"Договор аренды заключался с пайщиками до 2009 года, когда виноградники были еще плодоносящими. Он всем рассказывал о светлом будущем. А в результате – за несколько лет люди увидели, что он ни на одну гривну не вкладывается в эти земли", – заявил Сергей Волошин, который защищает права своего отца от действий иностранца.

"Он пишет, что Шабский народ – быдло, ходит в трико и пьет портвейн ведрами", – добавила Ирина Чернега.

Уже не первый год жители через суды доказывают, что это их земля и хотят вернуть ее обратно.

Люди обратились к Президенту Петру Порошенко и председателю Одесской ОГА Максиму Степанову с просьбой защитить их права и помочь вернуть свои паи обратно.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости Одессы СМИ ГСЧС
Источник: 24 Канал
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