Журналисты установили имя одного из главных фигурантов дела о катастрофе Boeing MH17
Одним из главных фигурантов дела о катастрофе над Донбассом малазийского Boeing рейса MH-17 является "Владимир Иванович". Именно под таким именем он проходит в расследовании этого дела. Журналисты установили, кто может быть этим лицом.
По данным российской службы BBC, за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. К похожим выводам пришли и расследователи из Bellingcat.
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Боевики оккупационных российских войск называли "Владимира Ивановича" руководителем всей военной операции на Донбассе. В материалах Объединенной следственной группы (JIT) неоднократно упоминается его имя. Есть как записи его телефонных разговоров с оккупантами, так и упоминания о нем высшего руководства оккупационных войск. Его приказы выполнял даже главарь российских оккупационных войск Игорь Стрелков, который первым и начал военные действия на Востоке Украины.
Кто такой Андрей Бурлака?
Андрей Иванович Бурлака родился в 1965 году в Советской Гавани (Хабаровский край). В 1986 году окончил училище для пограничников, службу начинал на границе в Средней Азии. В 1995 году окончил Академию ФСБ, после чего работал руководителем оперативных подразделений в Тихоокеанском региональном пограничном управлении и в Дальневосточном региональном управлении в Хабаровске.
В октябре 2007 года указом Владимира Путина генерал-майор Бурлака был назначен начальником Сахалинского пограничного управления ФСБ России.
После работы на Сахалине – перевод в Москву, где он уже в звании генерал-лейтенанта сначала работал начальником оперативно-организационного управления пограничной службы ФСБ России, а затем стал заместителем руководителя этого ведомства.
Журналисты сопоставили голос "Владимира Ивановича" и Андрея Бурлаки. Международная экспертиза показала как сходство, так и определенные различия.
Также журналисты узнали, что Андрей Бурлака в 2014 году во время активных боевых действий на Донбассе трижды приезжал в Ростов-на-Дону, который в то время был перевалочным пунктом для российских оккупационных войск. Впервые он прибыл туда через несколько дней, когда оккупанты со Стрелков пересекли российско-украинскую границу и захватили Славянск. Третий его приезд в Ростов-на-Дону состоялся 15 июля 2014 года. Уже 17 июля боевики сбили малазийский Boeing, а 18 июля Бурлака вернулся в Москву.
При этом данные о передвижении Бурлаки в системе "Розыск-Магистраль", которая фиксирует все передвижения граждан России самолетами, поездами и автобусами, были удалены. Но удалось найти в архивных копиях.
Также источники BBC сообщаются, что после активных боевых действий на Донбассе Бурлака был повышен в звании до генерал-полковника, а также получил звание Героя России. В открытых документах подтвердить этого не удалось. Однако в России существует практика, когда такие приказы не публикуются и остаются тайной.