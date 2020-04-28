Журналисты установили имя одного из главных фигурантов дела о катастрофе Boeing MH17

Одним из главных фигурантов дела о катастрофе над Донбассом малазийского Boeing рейса MH-17 является "Владимир Иванович". Именно под таким именем он проходит в расследовании этого дела. Журналисты установили, кто может быть этим лицом.

По данным российской службы BBC, за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. К похожим выводам пришли и расследователи из Bellingcat.

К слову Вербовщик Шайтанова анексировал Крым и координировал начало войны на Донбассе: детали

BREAKING: Bellingcat has identified a high-ranking figure whose identity was searched for by the Joint Investigation Team in connection with the downing of MH17 as Colonel General Andrey Burlaka, Operations Director of FSB’s Border Service https://t.co/AQN2j7h3Yq — Bellingcat (@bellingcat) April 28, 2020

Боевики оккупационных российских войск называли "Владимира Ивановича" руководителем всей военной операции на Донбассе. В материалах Объединенной следственной группы (JIT) неоднократно упоминается его имя. Есть как записи его телефонных разговоров с оккупантами, так и упоминания о нем высшего руководства оккупационных войск. Его приказы выполнял даже главарь российских оккупационных войск Игорь Стрелков, который первым и начал военные действия на Востоке Украины.

Кто такой Андрей Бурлака?

Андрей Иванович Бурлака родился в 1965 году в Советской Гавани (Хабаровский край). В 1986 году окончил училище для пограничников, службу начинал на границе в Средней Азии. В 1995 году окончил Академию ФСБ, после чего работал руководителем оперативных подразделений в Тихоокеанском региональном пограничном управлении и в Дальневосточном региональном управлении в Хабаровске.



В октябре 2007 года указом Владимира Путина генерал-майор Бурлака был назначен начальником Сахалинского пограничного управления ФСБ России.



После работы на Сахалине – перевод в Москву, где он уже в звании генерал-лейтенанта сначала работал начальником оперативно-организационного управления пограничной службы ФСБ России, а затем стал заместителем руководителя этого ведомства.

Журналисты сопоставили голос "Владимира Ивановича" и Андрея Бурлаки. Международная экспертиза показала как сходство, так и определенные различия.

Также журналисты узнали, что Андрей Бурлака в 2014 году во время активных боевых действий на Донбассе трижды приезжал в Ростов-на-Дону, который в то время был перевалочным пунктом для российских оккупационных войск. Впервые он прибыл туда через несколько дней, когда оккупанты со Стрелков пересекли российско-украинскую границу и захватили Славянск. Третий его приезд в Ростов-на-Дону состоялся 15 июля 2014 года. Уже 17 июля боевики сбили малазийский Boeing, а 18 июля Бурлака вернулся в Москву.

При этом данные о передвижении Бурлаки в системе "Розыск-Магистраль", которая фиксирует все передвижения граждан России самолетами, поездами и автобусами, были удалены. Но удалось найти в архивных копиях.

Также источники BBC сообщаются, что после активных боевых действий на Донбассе Бурлака был повышен в звании до генерал-полковника, а также получил звание Героя России. В открытых документах подтвердить этого не удалось. Однако в России существует практика, когда такие приказы не публикуются и остаются тайной.