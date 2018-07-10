Журналисты узнали, какое влияние на Украину может иметь предстоящая встреча Путина и Трампа

Официальный Вашингтон заверил Украину, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки не будет изменять национальным интересам Украины.

Об этом рассказал один из украинских дипломатов в комментарии Reuters.

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Как подчеркивается в материале, Трамп и Путин собираются обсудить ряд вопросов, среди которых контроль стратегических вооружений, война в Сирии и американские экономические санкции, которые были наложены на Москву за агрессию против Украины. В то же время автор отмечает, что результаты их диалога могут сильно изменить ситуацию для Киева.

"Мы получили четкие заверения от американской стороны, украинские интересы будет подтверждены и защищены на встрече. Для нас важно, чтобы не произошло никаких отвратительных сюрпризов за нашей спиной, и мы получили заверения, что такого не произойдет", – отметил дипломат из Украины.

Издание добавляет, что Трамп является известным своим спонтанным и временами непоследовательным стилем дипломатии.

Поэтому, по убеждению журналистов, Киев боится, что за закрытыми дверями американский президент может подвергнуться российским усилиям убедить США признать российский суверенитет над оккупированным в 2014 году украинским Крымом.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.