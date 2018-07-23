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Журналисты узнали, кто из чинновникив занял больше всего денег (инфографика)

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Рейтинг крупнейших заимодавцев среди чиновников
Рейтинг крупнейших заимодавцев среди чиновников / Фото из открытых источников

Свои заработанные честным и не очень способами деньги декларанты тратят по-годовому – кто-то инвестирует их в бизнес, кто-то вкладывается в драгоценности и антиквариат, другие – наоборот, занимают кому-то под проценты. У кого из украинских госслужащих можно "перехватить до получки".

Об этом рассказал Bihus.Info.

Ранее мы уже подсчитывали долги народных депутатов и обнаружили, что они в сумме задолжали 1,5 миллиарда гривен. На этот раз, наоборот, решили найти крупнейших кредиторов.

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Самым щедрым из них оказался народный депутат Виталий Хомутынник. Общая сумма всех заемных парламентарием и его женой средств в пересчете на гривны по курсу на 31 декабря 2017 составляет более 408 миллионов.

С отставанием в 60 тысяч гривен от него лидирует харьковский бизнесмен, владелец гостиниц, телеканалов и ресторанов и по совместительству депутат Харьковского городского совета Александр Давтян. Третьи лица задолжали им с женой 12,5 миллиона долларов, или более 350 миллионов гривен в национальной валюте.

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Рейтинг крупнейших заимодавцев среди чиновников

Третье место нашего рейтинга завоевал в прошлом профессиональный боксер, а сейчас – мэр Киева Виталий Кличко. Свои кредиты он также любит раздавать в долларах и евро. В сумме Кличко занял валютный эквивалент 300 миллионов гривен.

С незначительным отрывом от Кличко на четвертом месте оказался нардеп Юрий Деревянко. Он занял своему брату Олегу 10,5 миллионов долларов. И закрывает первую пятерку заимодавцев депутат Киевского городского совета Константин Яловой, жене которого задолжали 225 миллионов гривен.

Во вторую пятерку попал еще целый ряд депутатов – Энергодарского горсовета Запорожской области Сергей Хоролец, нардепы Ярослав Дубневич и Вадим Нестеренко, Харьковского облсовета Альберт Кононенко и Одесской – Олег Кутаделадзе.

В общем итоге оказалось, что занимать деньги чиновники предпочитают в стабильных иностранных валютах – в них было выдано 66% всех займов. Всего же в 2017 году государственные служащие задекларировали заемных средств на сумму 12 миллиардов гривен.

Теги: Новости Украины Новости Киева Виталий Кличко Деньги Дубневич Ярослав Васильевич Юрий Деревянко Новости Харькова Виталий Хомутынник
Источник: 24 канал
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