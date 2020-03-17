Журналисты в кулуарах Рады, первое выздоровление от коронавируса в Украине – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 16 марта – из-за коронавируса Верховная Рада Украины вводит новые правила доступа для представителей СМИ. Журналистов пускают только в пресс-центр. Первый в Украине пациент, инфицированный коронавирусом, выздоровел. За двое суток в "пациента №1" снова возьмут образцы, и если они будут отрицательными, его выпишут из больницы.

Також у випуску: Американське видання опублікувало графік, який показує динаміку поширення вірусу за різних сценаріїв. У Києві та найбільших містах України закривають розважальні центри, спортзали, салони краси, кафе, бари та ресторани. Російський суд визнав законним обнулення попередніх президентських термінів Путіна.