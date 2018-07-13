Журналисты выяснили, кто из окружения Януковича вывез больше всего денег из Украины

Журналисты опубликовали список людей из окружения президента-беглеца Виктора Януковича, которые фигурируют в расследовании Соединенных Штатов в отношении отмывания денег экс-президентом и его "семьей".

Американское издание BuzzFeed опубликовало этот список.

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Фигуранты этих дел в последние месяцы пребывания Януковича на посту провели ряд сомнительных транзакций за рубеж и вывели из Украины миллионы долларов.

Больше всего вывел Сергей Курченко – почти 550 миллионов долларов через подозрительные банковские переводы – и все это за один год.





Сергей Курченко

Нынешний глава фракции "Оппозиционный блок" и бывший министр энергетики Юрий Бойко через Латвию перечислил 400 миллионов государственных средств в рамках дела о хищении на нефтевышках (так называемое дело "вышек Бойко"). В то же время в BuzzFeed отметили, что хотя власть США назвала его фигурантом расследовании государственной коррупции, Бойко никогда не был осужден в Украине.

Юрий Бойко

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Также за последние полгода президентства Януковича, конгломерат под названием МАКО, которым руководил сын президента Александр, перевел или получил 74 миллиона долларов через подозрительные транзакции в дочерних компаниях в Украине, Нидерландах и Швейцарии.



Александр Янукович

В целом в США обнаружили, что с 2008 по 2014 год окружение Януковича вывело из Украины более 700 миллионов долларов. В списке также фигурируют имена экс-главы Администрации Президента Сергея Клюева и экс-министра экологии Николая Злочевского.

Журналисты ВuzzFeed направили запросы к представителю Юрия Бойко и в офис Курченко, однако не получили ответа.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что его клиенты "не сделали ничего преступного".