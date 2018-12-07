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      Журналисты выяснили, в каком регионе "скорая" приезжает быстрее всех

      3 Читати новину українською
      Скорая медицинская помощь
      Скорая медицинская помощь / moz.gov.ua

      В Одесской области скорая помощь приезжает на вызов на 3 минуты быстрее, чем в других регионах.

      Журналисты телеканала "1+1" провели эксперимент, чтобы проверить оперативность медиков.

      Для сравнения взяли Одесскую, Львовскую, Днепропетровскую области и Киев. Примерно одинаковые расстояния "скорые" преодолевали по-разному. В целом бригада "скорой" в Одессе доехала на вызов за 7 минут, в Днепре и Львове – за 10 минут.

      Как пояснили в Одесской облгосадминистрации, такой показатель – это результат внедрения Единой диспетчерской службы, которая работает с весны 2018 года. К ней подключены все районы.

      "Обработка одного звонка занимает меньше минуты. За это время диспетчерская определяет кратчайший маршрут от места нахождения пациента к ближайшей свободной бригаде и передает ей вызов. Это существенно экономит время и даже может спасти жизнь, потому что оказание первой помощи наиболее эффективно именно в первые "золотые" минуты", – рассказал глава Одесской ОГА Максим Степанов.

      Он пояснил, что сокращение времени обработки вызовов состоялось благодаря автоматизации приема вызовов и электронному контролю всех этапов оказания медицинской помощи. "Сейчас ежедневно диспетчерская принимает около 3 тысяч звонков со всей области. Фактически она управляет работой 176 бригад "скорой". Они оснащены электрокардиографами, могут передавать ЭКГ в онлайн-режиме в кабинет телемедицины, и сразу же получить консультацию узкопрофильного врача", – объясняет Максим Степанов.

      Напомним, Одесская область в числе пяти областей, которые вошли в государственный пилотный проект по развитию экстренной медицины в 2019 году.

      Теги: Новости Украины Медицина Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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