Авария со смертельным исходом произошла возле поселка Красив, что под Львовом. Водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. Отбойник разрезал автомобиль вместе с водителем почти пополам.

Что известно об аварии возле Львова 2 июня ДТП произошло во вторник, 2 июня, примерно в 22 часа, как пишет " Варта 1 ". Смотрите также Цена нетрезвого вождения: на Киевщине в ДТП погибла девушка – фото На трассе М-06 возле поселка Красив водитель Volkswagen Passat врезался в отбойник.

Отбойник прошил автомобиль вдоль почти пополам.

Водитель погиб – отбойник разорвал его тело на части.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, однако следствие продолжается.

Авария произошла примерно в 22 часов 2 июня

Отбойник прошил и автомобиль, и водителя

Следствие по причинам ДТП продолжается

По предварительным данным, водитель не справился с управлением Авария произошла в Красове, за почти 30 километров от Львова: смотрите расположение на карте Обратите внимание, 28 мая погиб в ДТП работник полиции в городе Полтава. Он был пассажиром автомобиля, которым управлял другой полицейский.



А 30 мая в Харькове в аварии с участием полицейского автомобиля Toyota Prius и Daewoo Lanos погибли два человека.