Жуткая авария возле Львова: отбойник разрезал автомобиль и водителя пополам – фото 18+
Авария со смертельным исходом произошла возле поселка Красив, что под Львовом. Водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. Отбойник разрезал автомобиль вместе с водителем почти пополам.
Что известно об аварии возле Львова 2 июня
- ДТП произошло во вторник, 2 июня, примерно в 22 часа, как пишет "Варта 1".
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- На трассе М-06 возле поселка Красив водитель Volkswagen Passat врезался в отбойник.
- Отбойник прошил автомобиль вдоль почти пополам.
- Водитель погиб – отбойник разорвал его тело на части.
- По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, однако следствие продолжается.
Авария произошла примерно в 22 часов 2 июня
Отбойник прошил и автомобиль, и водителя
Следствие по причинам ДТП продолжается
По предварительным данным, водитель не справился с управлением
Авария произошла в Красове, за почти 30 километров от Львова: смотрите расположение на карте
Обратите внимание, 28 мая погиб в ДТП работник полиции в городе Полтава. Он был пассажиром автомобиля, которым управлял другой полицейский.
А 30 мая в Харькове в аварии с участием полицейского автомобиля Toyota Prius и Daewoo Lanos погибли два человека.