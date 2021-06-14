Жуткое ДТП в Одессе: машину разорвало пополам, есть погибшие

Утром в понедельник, 14 июня, в Одессе произошло смертельное ДТП на улице Среднефонтанской. Автомобиль BMW влетел в столб.
В результате ДТП погибли 2 человека – водитель и пассажир BMW. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства трагедии.
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Детали ДТП
Пресс-служба Патрульной полиции Одесской области рассказала, что ДТП произошло около 05:00.
Водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на столб,
– говорится в сообщении.
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