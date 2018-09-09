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Жуткая авария в Одессе и ожесточенная битва художника с коммунальщиками – топ-5 видео недели

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Топ-5 видео недели
Топ-5 видео недели / 24 канал

Сайт "24" предлагает вашему вниманию наиболее интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Смертельное ДТП в Одессе

Вечером 8 сентября в Одессе на 6-й станции Фонтана произошло смертельное ДТП – автомобиль BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda и влетел в остановку с людьми. По словам пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган, предполагаемого виновника ДТП задержали – им оказался 27-летний одессит.

В результате жуткого ДТП погибли трое человек. Двое – мужчина и женщина – на месте инцидента. Это – Сергей Каминский, 1966 года рождения, и Алла Брятко, 1963 года рождения. Еще одна жертва умерла в карете скорой помощи. Это – пока неопознанный мужчина.

Видео: подробности смертельной аварии на 6-й Фонтана в Одессе

Авиакатастрофа на Трухановом острове в Киеве

Утром 6 сентября в Киеве на Трухановом острове упал вертолет. К счастью, в этой аварии жертв нет, однако есть двое пострадавших, которые находятся в больнице. Владельцем вертолета оказался бизнесмен Юрий Косюк.

В воздухе вертолет пробыл меньше минуты. Только вылетел с базы на Гидропарке, вдруг что-то пошло не так. Местные рыбаки как раз разложили удочки и услышали необычный грохот.

"Уже через 10 минут рыбаки увидели, как к месту падения плывут водолазы, съезжаются автомобили полиции, медики и спасатели. Те сразу же начали вытаскивать из кабины двоих мужчин: 62-летнего командира и 70-летнего пилота вертолета. "Услышали звук приближения вертолета. Он летел низко-низко и приближался прямо на нас. Вдруг какой-то хлопок и хруст поломаного вертолета. Когда он падал, мы прятались за деревьями. Если бы он нас тут накрыл, то неизвестно что было бы, может какой-то взрыв", – рассказали очевидцы.

Видео: авиакатастрофа на Трухановом острове в Киеве

Какие телеканалы активно пиарят "своих" политиков

За год до выборов города "утопают" в билбордах, партии пишут открытки. Однако самым мощным инструментом влияния на избирателей остаются телеканалы, которые для владельцев – далеко не бизнес.

Большинство каналов связываются с тем или иным владельцем. А владелец связан с той или иной политической силой. Сейчас есть так называемые сепаратистские каналы, хотя я не очень уверен насколько они сепаратистские, это "112", NewsOne, а "5 канал" известно, что президентский, а также президентским каналом является "Прямой" канал,
– рассказал политтехнолог Сергей Гайда.

Работает это так: олигарх владеет телеканалом. Через телеэкраны он продвигает своих политиков, завоевывает доверие и голоса. Его люди проходят в парламент и обслуживают интересы того самого олигарха. Круг замкнулся.

Видео: исследование "предвыборных агиток" на телеканалах

Смертельное землетрясение в Японии

Японию раз за разом накрывают природные катаклизмы. Сперва по западу страны пронесся сильнейший за последние 25 лет тайфун Джеби, еоторый вздымал огромные волны на море, валил деревья, срывал крыши с домов и разбросал по дороге автомобили. После себя оставил ужасные последствия и человеческие жертвы – унес жизни по меньшей мере 11 человек.

Но не успели японцы оправиться от тайфуна, как страну потрясло мощное землетрясение. Стихия магнитудой почти в 7 баллов бушевала на юге острова Хоккайдо. Подземные толчки начались в 26 километрах от населенного пункта Титосэ на глубине почти 40 километров.

Видео, как Японию терроризируют катаклизмы

Битва художников и коммунальщиков в Харькове

В Харькове продолжается настоящая война между коммунальщиками и художниками: на стене одной из трансформаторных подстанций жители соседнего дома зарисовали мурал художника Гамлета Зиньковского. Такие действия возмутили поклонников творчества художника.

А дальше к конфликту присоединились и сотрудники жилищного управления. И когда эта история добралась до социальных сетей – началась битва за место на стене.

У стены трансформаторной подстанции появилась даже собственная Instagram-страница, которая взялась освещать развертывание пьесы, действующими лицами которой являются один художник, пара недовольных пенсионеров и несколько литров серой краски.

Видео: в Харькове художники и коммунальщики никак не поделят стену трансформаторной подстанции

 

Теги: Новости Украины Новости Одессы Аварии и ДТП Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі Видео недели Новости Харькова
Источник: 24 канал
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