Жуткая ДТП под Киевом: Chevrolet протаранил Land Rover и сгорел дотла – видео
В ночь на 30 декабря на 43-м километре трассы Киев-Одесса произошло ДТП с участием автомобилей Land Rover Discovery и Chevrolet Aveo. Три человека пострадали.
По предварительной информации полиции, Land Rover ехал в сторону Одессы и разворачивался в отведенном для этого месте. В этот момент в направлении Киева ехал Chevrolet. При осуществлении маневра легковушка врезалась в джип. От удара Aveo отбросило в сторону и загорелось. Об этом сообщает "Информатор".
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В момент аварии в машине находились двое мужчин и женщина. Их всех госпитализировали. Авто сгорело дотла.
На месте работали экипажи полиции, спасатели, медики и следственно-оперативная группа.
Водитель Land Rover не пострадал / фото "Информатор"
Видео с места аварии на одесской трассе:
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