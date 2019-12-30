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      Жуткая ДТП под Киевом: Chevrolet протаранил Land Rover и сгорел дотла – видео

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      Авария на одесской трассе под Киевом / kiev.informator.ua

      В ночь на 30 декабря на 43-м километре трассы Киев-Одесса произошло ДТП с участием автомобилей Land Rover Discovery и Chevrolet Aveo. Три человека пострадали.

      По предварительной информации полиции, Land Rover ехал в сторону Одессы и разворачивался в отведенном для этого месте. В этот момент в направлении Киева ехал Chevrolet. При осуществлении маневра легковушка врезалась в джип. От удара Aveo отбросило в сторону и загорелось. Об этом сообщает "Информатор".

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      В момент аварии в машине находились двое мужчин и женщина. Их всех госпитализировали. Авто сгорело дотла.

      На месте работали экипажи полиции, спасатели, медики и следственно-оперативная группа.


      Водитель Land Rover не пострадал / фото "Информатор"

      Видео с места аварии на одесской трассе:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева
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