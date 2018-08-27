Жуткая смерть украинки в Мексике: убийца расчленил тело и оставил его в поле

В штате Пуэбла, что в Мексике, обнаружили мертвой украинку Ярославу Ненастину. Женщина исчезла еще 11 августа и с тех пор не выходила на связь.

Как пишут мексиканские СМИ, украинку жестоко убили, а ее расчлененное тело обнаружили в поле. Трагедия произошла в муниципалитете Уэхоцинго.

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В итоге правоохранители выяснили, что Ярослава Ненастина 11 августа была со своим партнером в доме в Сан-Педро-Чолуле, после она вышла в магазин Oxxo и не вернулась. По версии следствия, женщина своему партнеру сообщила, что уехала в Уэхоцинго со знакомым Альфонсо, с которым она только познакомилась.

Также полиция нашла и арестовала предполагаемого убийцу – это 33-летний мексиканец и зовут его именно Альфонсо, поскольку он был последним, кто видел украинку. Вскоре должен состояться суд, а теперь к нему применен предварительный арест.

Он связался со своей жертвой в одном из магазинов мексиканской торговой сети Oxxo, оттуда они отправились в его квартиру, где он убил женщину, расчленил ее и спрятал доказательства, бросив остатки в поле. Но обнаруженная одежда и особые знаки (татуировки) жертвы помогли идентифицировать и найти предполагаемого убийцу,

– отмечают мексиканские журналисты.

По информации ТСН, о трагедии также стало известно из сообщения местной жительницы, которая опубликовала фото погибшей и обратилась с просьбой финансово поддержать ее мать.

Знакомая 37-летней убитой Наталья, со своей стороны, отметила, что подозреваемого в преступлении в ближайшее время могут отпустить.

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Вероятного убийцу Ярославы уже арестовали, но в ближайшее время могут отпустить

В то же время родители девушки утверждают, что украинское посольство в стране пока не способствует выяснению обстоятельств.

Добавим, представители ресурса выяснили, что Ярослава Ненастина родилась в Киеве и в Мексике проживала уже около 20 лет, также она имела двоих детей: 10-ти и 13-летнего возраста.

Напомним, 11 мая в Черногории в городе Котор обнаружили тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой. По сообщению полиции, тело со следами насилия, в частности ножевыми ранениями, было найдено в квартире, где жила женщина.



Впоследствии в полиции сообщили, что подозреваемый пошел на преступление из-за ревности, его объявили в розыск 14 мая. Добавим, что активы убитой в Черногории Лашмановой оценивают примерно в 105 миллионов евро: женщина имела в стране большой бизнес.