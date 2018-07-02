Жуткая смерть в Индии: семью из 11 человек нашли повешенной в собственном доме
В Индии в городе Дели нашли мертвыми 11 членов одной семьи в собственном доме. 10 человек были повешены, лишь одна пожилая женщина была найдена на полу. В полиции предполагают, что семья занималась оккультизмом, однако не исключают версию убийства.
Как информирует ВВС, у большинства погибших были завязаны глаза и рот, а руки связаны за спиной.
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В сообщении полиции говорится, что в доме были найдены рукописные записи, которые однозначно указывают на оккультистские практики, и это может быть связано с гибелью семьи.
Источник: 24 Канал
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