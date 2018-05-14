Жуткая статистика смертности в ДТП: каждые 1,22 минуты погибает один человек

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала статистику смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Одна из причин гибели людей – "заглушки" на ремни безопасности, которые используют водители для того, "чтобы "надоедливый" автомобиль не надоедал сигналом с напоминанием пристегнуться".

Об этом Супрун написала в Facebook.

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Супрун назвала ДТП глобальной проблемой во всем мире, "ведь каждые 1,22 минуты погибает человек в авариях на дорогах".

"К примеру, на сайте roads.live.kiln.digital можно наглядно можно проследить обратный отсчет до следующей смерти, которая произойдет в мире из-за автокатастрофы", – добавила она.

Сайт roads.live.kiln.digital с отсчетом времени до следующей смерти в результате ДТП

Ульяна Супрун отмечает, что "только за последние 3 месяца в Украине каждый день умирало 6 человек. Но хуже, что эти смерти – обычно молодые люди".

На сайте государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта Министерства здравоохранения Украины" опубликована статистика ДТП за последние месяцы в Украине.



Статистика ДТП с января по март 2018 года

Статистика ДТП с пострадавшими с января по март 2018 года

Факты говорят о том, что использование ремней безопасности снижает риск смерти пассажиров на переднем сиденье на 40-50%, на заднем сиденье – на 25-75%,

– сообщает исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Вместе с тем, по ее словам, люди "продолжают игнорировать ремни безопасности, ставить на них "заглушки", обматывать их вокруг сиденья, чтобы "не пикало". Возмущает, когда от безответственного отношения взрослых гибнут дети, которые берут пример со старших по отношению к безопасности".

Супрун рассказала, что часто, когда вызывает такси в Киеве, то приходится иметь дело с такими "заглушками" или отсутствием ремня безопасности на заднем сиденье.

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