Дакар-2019: топ-видео жутких аварий и прекрасных пейзажей смертельной гонки
Ралли Дакар – одна из самых опасных гонок в мире – проходит в Южной Америке. Уже прошло три этапа, во время которых сформировались лидеры. Традиционно во время сложной гонки возникали проблемы у ряда ведущих пилотов.
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На машине Карлоса Сайнса возникли серьезные проблемы с передним левым колесом, которое едва не оторвалось. Не сладко было и Себастьяну Лебу, машина которого также поломалась.
Видео топ-моментов 1 этапа ралли Дакар
Не обошлось без досадных падений и драматической борьбы.
Видео топ-моментов 2 этапа ралли Дакар
Третий этап запомнился ужасной аварией грузовика.
Видео топ-моментов 3 этапа ралли Дакар
Как всегда, гонки Дакара радуют своими пейзажами. На этот раз в объективах телекамер оказалась невероятная природа Южной Америки.
Видео пейзажей ралли Дакар
Кроме того, имели место эпические моменты, которые могли завершиться трагедией.
Видео опасных моментов ралли Дакар
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