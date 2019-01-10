Дакар-2019: топ-видео жутких аварий и прекрасных пейзажей смертельной гонки

Ралли Дакар – одна из самых опасных гонок в мире – проходит в Южной Америке. Уже прошло три этапа, во время которых сформировались лидеры. Традиционно во время сложной гонки возникали проблемы у ряда ведущих пилотов.

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На машине Карлоса Сайнса возникли серьезные проблемы с передним левым колесом, которое едва не оторвалось. Не сладко было и Себастьяну Лебу, машина которого также поломалась.

Видео топ-моментов 1 этапа ралли Дакар

Не обошлось без досадных падений и драматической борьбы.

Видео топ-моментов 2 этапа ралли Дакар

Третий этап запомнился ужасной аварией грузовика.

Видео топ-моментов 3 этапа ралли Дакар

Как всегда, гонки Дакара радуют своими пейзажами. На этот раз в объективах телекамер оказалась невероятная природа Южной Америки.

Видео пейзажей ралли Дакар

Кроме того, имели место эпические моменты, которые могли завершиться трагедией.

Видео опасных моментов ралли Дакар

A bunch of riders got stuck on a difficult section and were trying to get back into the race when suddenly...



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