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      Дакар-2019: топ-видео жутких аварий и прекрасных пейзажей смертельной гонки

      64 Читати новину українською
      Ралли Дакар 2019: обзор, видео
      Топ-моменты смертельной гонки Дакар-2019 / twitter.com

      Ралли Дакар – одна из самых опасных гонок в мире – проходит в Южной Америке. Уже прошло три этапа, во время которых сформировались лидеры. Традиционно во время сложной гонки возникали проблемы у ряда ведущих пилотов.

      Читайте также: Дакар-2019: все результаты 3-го этапа

      На машине Карлоса Сайнса возникли серьезные проблемы с передним левым колесом, которое едва не оторвалось. Не сладко было и Себастьяну Лебу, машина которого также поломалась.

      Видео топ-моментов 1 этапа ралли Дакар

       

       

      Не обошлось без досадных падений и драматической борьбы.

      Видео топ-моментов 2 этапа ралли Дакар

       

       

      Третий этап запомнился ужасной аварией грузовика.

      Видео топ-моментов 3 этапа ралли Дакар

       

       

      Как всегда, гонки Дакара радуют своими пейзажами. На этот раз в объективах телекамер оказалась невероятная природа Южной Америки.

      Видео пейзажей ралли Дакар

       

       

      Кроме того, имели место эпические моменты, которые могли завершиться трагедией.

      Видео опасных моментов ралли Дакар

       

       

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      Теги: Спорт Ралли Гонки
      Источник: 24 Канал
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