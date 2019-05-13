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      Жуткие нападения и вероятное убийство: чем закончились резонансные дела харьковских активистов

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      Дела харьковских общественных активистов заслушали на выездном заседании временной следственной комиссии Верховной Рады. Речь идет об избиении членов местного антикоррупционного центра и гибели эко-активиста Николая Бычка.

      Нападения на Дмитрия Булаха и Евгения Лисичкина

      На Дмитрия Булаха напали еще летом 2017 года. Он – руководитель Харьковского антикоррупционного центра. Мужчине пробили голову недалеко от дома. Нападающего и организатора полиция задержала, но суд относительно последнего даже не дошел до сути дела. Заказчика вообще пока не знают.

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      Почему на Дмитрия Булаха напали? По его словам, он с коллегами занимались некоторыми актуальными делами, в частности восстановлением Балаклеи после взрывов, кооперативной схемой Кернеса-Добкина и несоответствием деклараций у заместителя председателя областного совета. Это определенным образом могло стать причиной нападения.

      Дмитро Булах після нападу
      Дмитрий Булах после нападения

      У Евгения Лисичкина история похожа – осенью 2017 года на него напали возле квартиры. Впрочем, ни исполнителей, ни заказчиков не нашли. Более того, самого антикоррупционера обвинили в инсценировке. Дело закрывали трижды.

      Убийство Николая Бычка

      Дело же погибшего экоактивиста Николая Тельца, которого нашли повешенным в лесу летом 2018 года, вообще закрыли. Следователи доказали, что это было самоубийство, но правозащитники настаивают, что мужчину таки убили.

      Почему экономическая версия не рассматривалась вообще? Не был на момент моего участия в деле проведен допрос лиц, которые могли желать смерти Николаю, который заявлял о существенных миллионных убытках. Я считаю, что было сделано все, чтобы подстроить суицидальную версию,
      – отметил руководитель Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев.

      Загиблий активіст Микола Бичка
      Погибший активист Николай Бычка

      На какой стадии расследования находятся дела сейчас?

      Все дела заслушали на выездном заседании временной следственной комиссии Верховной Рады. Его по просьбе активистов провели в Харькове.

      Эти три дела руководители правоохранительных органов Харьковщины взяли на контроль. В деле Евгения Лисичкина рекомендовали изменить процессуального руководителя. В отношении Дмитрия Булаха – члены комиссии просят правоохранителей сосредоточиться на поиске заказчиков. Рекомендовать же снова открыть дело в отношении самоубийства Николая Тельца, однако комиссия не может, потому родня погибшего претензий к следствию не имеет.

      blog_ava
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      Теги: Расследования Новости Украины Жертвы Криминальные новости Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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