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      Жуткие признания украинского пленного и пьяные разборки боевиков – топ-5 видео недели

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      Топ-5 видео недели
      Топ-5 видео недели / 24 канал

      Сайт "24" предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты в неделю.

      "Не боюсь умереть": рассказ украинца про плен в пророссийских боевиков

      27 декабря 2017 года состоялся пока последний и самый большой обмен пленными во время войны на Донбассе. Тогда домой вернулось 74 наших парня. Боевикам Украина отдала 233 человека. Тогда в список на обмен попала и фамилия ученого Игоря Козловского, который провел в плену 700 дней.

      Когда я вернулся после первых пыток, то первая моя мысль была, что я не боюсь умереть. Если я не боюсь умереть, то они уже меня не достанут. Но я должен жить, ведь я должник любви, я люблю своих родных, близких, друзей, Украину,
      – рассказал Игорь Козловский.

      Видео эксклюзивного интервью с украинским пленным Игорем Козловским

      Украинские военные рассказали о пьянках боевиков

      Украинские военные слышали байки пророссийских боевиков о том, что украинцы должны наступать на них с химическим оружием. Над этими упреками террористов наши защитники откровенно смеются. Больше же верят в сверхурочные поставки настойки боярышника во вражеский лагерь. "Периодически слышим, когда боевикам завозят алкоголь. Там очень громко становится. Они даже между собой могут перестрелки устраивать. А потом могут и сюда заглянуть в таком состоянии", – рассказал военнослужащий "Вирус".

      Видео разборки пророссийских боевиков

      Социальный проект для людей с инвалидностью в Харькове

      Харьковчанин Леонид Балдин реализовал социальный проект, который позволяет людям с инвалидностью быть более мобильными. Отныне в городе курсирует такси, которое возит колясочников и семьи с больными детьми. Поездки в основном бесплатные, или осуществляются за минимальную доплату. Приобщиться к доброму делу может каждый, просто оплатив чью-то поездку.

      Видео о социальном проекте для людей с инвалидностью

      На Львовщине простились с украинским бойцом

      На Львовщине простились с военным Евгением Тоненьковым – наводчиком 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который защищал от оккупантов свой родной Донбасс. Смерть внезапно застала 28-летнего бойца под поселком Крымское, 25 декабря он погиб от вражеской пули. Воевать Евгений пошел еще в мае 2014 года после блокады его родного Мариуполя.

      Видео прощания с героем

      Женщины-военные снялись для календаря на 2019 год

      "Нежные и непобедимые" – так называется календарь с военнослужащими, который создали запорожские волонтеры. Героини фотографий – женщины, служащие в местной 55-й артиллерийской бригаде Вооруженных сил.

      Видео о создании календаря с военнослужащими

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Украинцы в плену РФ Видео недели
      Источник: 24 канал
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