Жуткие рассказы свидетелей Голодомора в спектакле в метро Киева: эксклюзивные фото и видео

Художественный перфоманс под названием "Блуждающие" состоялся 22 ноября в Киеве на станции метро "Дорогожичи". В основе сценария – свидетельства очевидцев Голодомора.

Проект стартовал в 2018, его презентовал Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора" и театр-студия Veritas. Мероприятие организовали к 85-й годовщине Голодомора как геноцида украинского народа.

К слову, все больше украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом, – результаты опроса

"В основе сценария свидетельства очевидцев Голодомора из архива Мемориала жертв Голодомора и опубликованные показания из книги "33-й: голод. Народная Книга-Мемориал", авторами-составителями которой являются Лидия Коваленко и Владимир Маняк", – рассказали организаторы.

По их словам, задачей этого перформанса было "вторгнуться в городское пространство, вторгнуться на несколько минут в жизни людей и заставить их хоть на это время задуматься о других вещах, чем те, о которых мы обычно думаем, когда едем в метро".

"Это был важный опыт и для актеров, и для людей в метро, за разнообразными рефлексиями которых мы могли наблюдать", – подытожили участники перформанса.

Смотрите видео 24 канала, как именно проходило мероприятие:

День памяти жертв голодоморов – его отмечают ежегодно в четвертую субботу ноября. Традиционно в этот день люди посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине.



Голодомор 1932 – 1933 годов был искусственным голодом, спланированным и продуманным советской властью. У украинцев насильственным способом изъяли зерно и еду, фактически лишив возможности выжить. Тогда погибли по меньшей мере 4 миллиона украинцев.