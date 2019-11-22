20:59
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: Домик для Деда Мороза за 6 миллионов. Обучение "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:39, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ

      Жуткие рассказы свидетелей Голодомора в спектакле в метро Киева: эксклюзивные фото и видео

      10 Читати новину українською

      Художественный перфоманс под названием "Блуждающие" состоялся 22 ноября в Киеве на станции метро "Дорогожичи". В основе сценария – свидетельства очевидцев Голодомора.

      Проект стартовал в 2018, его презентовал Национальный музей "Мемориал жертв Голодомора" и театр-студия Veritas. Мероприятие организовали к 85-й годовщине Голодомора как геноцида украинского народа.

      К слову, все больше украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом, – результаты опроса

      "В основе сценария свидетельства очевидцев Голодомора из архива Мемориала жертв Голодомора и опубликованные показания из книги "33-й: голод. Народная Книга-Мемориал", авторами-составителями которой являются Лидия Коваленко и Владимир Маняк", – рассказали организаторы.

      По их словам, задачей этого перформанса было "вторгнуться в городское пространство, вторгнуться на несколько минут в жизни людей и заставить их хоть на это время задуматься о других вещах, чем те, о которых мы обычно думаем, когда едем в метро".

      "Это был важный опыт и для актеров, и для людей в метро, за разнообразными рефлексиями которых мы могли наблюдать", – подытожили участники перформанса.

      Смотрите видео 24 канала, как именно проходило мероприятие:

      День памяти жертв голодоморов – его отмечают ежегодно в четвертую субботу ноября. Традиционно в этот день люди посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам голодоморов в Украине.

      Голодомор 1932 – 1933 годов был искусственным голодом, спланированным и продуманным советской властью. У украинцев насильственным способом изъяли зерно и еду, фактически лишив возможности выжить. Тогда погибли по меньшей мере 4 миллиона украинцев.

      Коломойскому запретят вернуть Приватбанк на законодательном уровне, – СМИ
      сегодня
      737
      Автор: Олесь Друкач, Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Голодомор Фотоновости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Дела Майдана: кто такая Закревская и почему она голодает
      сегодня , 20:01 Дела Майдана: кто такая Закревская и почему она голодает
      Євгенія Мазур 97
      Израиль штормит: будут ли третьи выборы за год
      сегодня , 19:30 Израиль штормит: будут ли третьи выборы за год
      Іван Яковина 41
      Топ 5 нардепов, которые досрочно сложили мандат: кто и почему отказался от полномочий
      сегодня , 19:01 Топ 5 нардепов, которые досрочно сложили мандат: кто и почему отказался от полномочий
      Інна Жолобович 262
      Не задовільнили кадрові "хотєлкі": чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського
      сегодня , 17:30 Не задовільнили кадрові "хотєлкі": чому Тимошенко пішла в опозицію до Зеленського
      Сергій Лещенко 185
      Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи
      сегодня , 17:00 Отбой "Северному потоку-2": почему Кремль попросит Украину о помощи
      Ель Мюрид 5388
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук