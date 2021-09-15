Його, нагадаю, підірвали у власній автівці в середмісті Києва. Те саме сталося у Дніпрі – там вибухівка була закладена в автомобіль ветерана АТО.

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Загинув він сам – Олексій Кавлак – і його пасажирка, речниця рятувальників Дар'я Гречіщева.

До чого тут Шеремет

Чому проводжу паралелі з Павлом Шереметом? Про цих 2 загиблих від їхніх колег та друзів маємо лише найкращі відгуки. Саме тому я дозволив собі відкинути версію, що це можуть бути якісь кримінальні чи бізнесові розбірки.

Олексій мав активну проукраїнську позицію. Після того, як повернувся з АТО, працював інструктором з домедичної допомоги. Дар'я працювала в Державній службі з надзвичайних ситуацій і була волонтеркою Червоного Хреста.



Загиблі внаслідок вибуху / Фото "Інформатора"

Тепер щодо того, як їх вбили. Це ж точно не пересічний побутовий злочин, коли кидаються одне на одного з ножем чи з мисливської зброї стріляють. Це навіть не той випадок, коли бойовою гранатою підривають. Тут все набагато серйозніше, бо влаштувати такий злочин не спроможна перша ліпша людина з вулиці.

Щоби закласти вибухівку в автомобіль і дистанційно привести її в дію у потрібний момент, треба неабиякі навички. Якщо цього навчають, то хіба у спецслужбах.

Цей злочин був скоєний фахівцем зі специфічними вміннями, досвідом та доступом до вибухівки. Цей факт дуже звужує коло ймовірних виконавців.

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Хто міг вчинити теракт

Перша думка, що спадає, коли дізнаєшся подробиці цього теракту, – це справа рук російської ФСБ. Саме в неї таких фахівців є пів Луб'янки. І в Україні у ФСБ достатньо агентів під прикриттям, від яких росіяни-диверсанти могли б отримати вибухівку.

Одразу зазначу, це лише мої припущення. Ба більше, я у жодному разі не намагаюся підмінити собою слідство, тому перш ніж робити якісь висновки, мені треба було б дочекатися офіційних заяв. Слідство, звісно, вивчає зараз усі можливі версії. Включно із версією про кримінальні чи бізнесові розбірки.

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Єдине, що тих офіційних висновків від поліції та СБУ нам доведеться напевно чекати досить довго. Я дуже сподіваюсь, що цього разу не скинуть провину на першого ліпшого цапа-відбувайла, як це вже було не один раз, принаймні з поліцією.

Найгірша версія – Кремль

Саме тому я і взяв не себе сміливість говорити про російський слід у цьому вбивстві. Я не кажу, що ця версія найімовірніша, просто вона найгірша з можливих, якщо виявиться, що російські диверсанти настільки знахабніли, що не соромляться влаштовувати в мирних українських містах теракти.

Чому ця версія найгірша? Якщо Кремль увійде із влаштуванням терактів на територіях мирної України, то вберегтися від такого простим українцям не буде жодної можливості.

Кремль точно має достатньо ресурсів, щоб і поза своїми кордонами організовувати полювання за своїми ворогами, а ворогів Кремля в Україні – буквально кожен другий.