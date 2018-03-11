Жуткий случай в Закарпатье: 5 мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю, – СМИ

В субботу, 10 марта, в Мукачево произошел жуткое преступление. В полицию обратилась 36-летняя женщина, которая заявила, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали.

Об этом пишет местное издание mukachevo.net, ссылаясь на источник в полиции.

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В тот же день полиция задержала подозреваемых. Ими оказались 5 мукачевцев, у 4 из них ранее была судимость.

Уже в понедельник, 12 марта, этим подозреваемым будут избирать меру пресечения. Назначен ряд экспертиз.

При этом врачи Мукачевской больницы добавили, что девушка получила телесные повреждения: она имела синяки на голове, на ногах.