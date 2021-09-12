Mercedes около 18:00 ехал в сторону Слободского проспекта. Водитель подрезал сзади Mitsubishi, который тормозил на светофоре.
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Легковушка вылетела на встречную
После этого Mercedes выехал на встречную полосу. Он сбил мужчину, который переходил дорогу. Затем машину выбросило на тротуар. Водитель сбил еще трех человек. Затем врезался в дом и остановился.
Постраждала дитина
Очевидці розповіли, що постраждала жінка з дитиною. На місце прибули правоохоронці і кілька бригад швидкої допомоги.
Легковушка влетела в дом / Фото "Днепр оперативный"
Водитель мог быть пьяным
Отмечают, что водитель Mercedes вел себя агрессивно. По предварительной информации, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Грузовик врезался в дом в Днепре
На улице Веснина в Днепре 9 сентября припаркованный грузовик начал ехать назад и врезался в дом. КАМАЗ полностью развалил стены части здания поэтому там даже рухнула крыша.
Люди в результате аварии не пострадали.