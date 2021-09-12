Жуткое ДТП в Днепре: водитель Mercedes сбил пешеходов и влетел в дом

В Днепре вечером 12 сентября случилось масштабное ДТП. На улице Калиновой Mercedes сбил людей, снес светофор и врезался в дом. Пострадали 4 человека.

Mercedes около 18:00 ехал в сторону Слободского проспекта. Водитель подрезал сзади Mitsubishi, который тормозил на светофоре.

Читайте также На Сумщине легковушка врезалась в грузовик: пострадали 3 детей, один – в реанимации

Легковушка вылетела на встречную

После этого Mercedes выехал на встречную полосу. Он сбил мужчину, который переходил дорогу. Затем машину выбросило на тротуар. Водитель сбил еще трех человек. Затем врезался в дом и остановился.

Постраждала дитина

Очевидці розповіли, що постраждала жінка з дитиною. На місце прибули правоохоронці і кілька бригад швидкої допомоги.



Легковушка влетела в дом / Фото "Днепр оперативный"

Водитель мог быть пьяным

Отмечают, что водитель Mercedes вел себя агрессивно. По предварительной информации, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Грузовик врезался в дом в Днепре

На улице Веснина в Днепре 9 сентября припаркованный грузовик начал ехать назад и врезался в дом. КАМАЗ полностью развалил стены части здания поэтому там даже рухнула крыша.

Люди в результате аварии не пострадали.