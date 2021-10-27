Потерпевшая девушка была пассажиркой авто Infinity, которое и повлекло ДТП. На видео видно, что она в сознании.
Обратите внимание Мажор, устроивший смертельное ДТП в Харькове, ранее стрелял по людям из пистолета
Девушка просила телефон
На опубликованных кадрах 16-летний виновник ДТП подошел к девушке, которая лежала на земле. Она просила свой телефон, который начал искать юноша. Также на видео видно побитый автомобиль и другого пострадавшего, который также лежал на обочине.
В комментариях к видео пользователи соцсетей удивлены тем, что виновник аварии остался почти невредимым, в отличие от других участников ДТП.
Смертельное ДТП в Харькове: главное
- Вечером 26 октября в Харькове на проспекте Гагарина Infinity на огромной скорости пролетел на красный свет и врезался в Chevrolet, который выехал на перекресток.
- Из-за мощного удара, авто отбросило на обочину. Водитель Chevrolet погиб на месте. От полученных травм скончался и один из пассажиров Infinity.
- Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Виновнику ДТП грозит от 5 до 10 лет за решеткой.