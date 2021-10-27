Жуткое ДТП в Харькове: в сети появилось видео первых минут после аварии

В сети опубликовали видео первых минут после смертельного ДТП в Харькове. На кадрах видно предполагаемого виновника аварии и одну из пострадавших.

Потерпевшая девушка была пассажиркой авто Infinity, которое и повлекло ДТП. На видео видно, что она в сознании.

Обратите внимание Мажор, устроивший смертельное ДТП в Харькове, ранее стрелял по людям из пистолета

Девушка просила телефон

На опубликованных кадрах 16-летний виновник ДТП подошел к девушке, которая лежала на земле. Она просила свой телефон, который начал искать юноша. Также на видео видно побитый автомобиль и другого пострадавшего, который также лежал на обочине.

В комментариях к видео пользователи соцсетей удивлены тем, что виновник аварии остался почти невредимым, в отличие от других участников ДТП.

Смертельное ДТП в Харькове: главное