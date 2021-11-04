Жуткое ДТП в Одессе: легковушка влетела в сестру с братом и сбежала – девочка не выжила
Источник:телеграм "Х**вая Одесса"
На Адмиральском проспекте водитель Opel сбил молодую девушку с братом и поехал дальше. Сестру, к сожалению, спасти не удалось. У брата перелом ноги.
По словам очевидцев, в прохожих влетела легковушка марки Opel Astra. Авария произошла вечером 4 ноября. Полиция пока не комментирует инцидент.
Обратите внимание Центр Киева сковал затор с авто и троллейбусов из-за масштабной аварии: кадры с места автотрассы
Детали ДТП
Девушка умерла на месте трагедии, у ее брата – переломанная нога. Водитель Opel после ДТП сразу скрылся. Однако виновник аварии потерял номер от автомобиля.
В сети люди заметили, что брат с сестрой лежали в нескольких десятках метров. Возможно, их отбросило в результате ДТП или же они перебегали дорогу.
Легковушка влетела в прохожих: видео с телеграмму "Х**вая Одесса"
Один из очевидцев писал, что пострадавшие действительно пересекали дорогу на пешеходном переходе. Впрочем, точной информации на этот счет нет. На месте работала полиция, которая сейчас устанавливает причину и обстоятельства аварии.
Ужасное ДТП в Кривом Роге
- В Кривом Роге 3 ноября столкнулись 2 автомобиля, среди которых было такси.
- В одной из автомобилей ехала 7-летняя девочка, которая сильно пострадала. Предварительный диагноз ребенка – сотрясение мозга.
- Сейчас известно, что автомобили Chery QQ и Lanos двигались в одном направлении. Водитель Chery QQ, которая ехала вместе с дочкой, резко начала поворачивать.
- Однако водитель другого авто не успел среагировать на это, поэтому въехал в заднюю часть легковушки женщины.
- Удар был настолько сильным, что два автомобиля развернулись и полетели в разные стороны.