Жуткое ДТП в Одессе: легковушка влетела в сестру с братом и сбежала – девочка не выжила

На Адмиральском проспекте водитель Opel сбил молодую девушку с братом и поехал дальше. Сестру, к сожалению, спасти не удалось. У брата перелом ноги.

По словам очевидцев, в прохожих влетела легковушка марки Opel Astra. Авария произошла вечером 4 ноября. Полиция пока не комментирует инцидент.

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Детали ДТП

Девушка умерла на месте трагедии, у ее брата – переломанная нога. Водитель Opel после ДТП сразу скрылся. Однако виновник аварии потерял номер от автомобиля.

В сети люди заметили, что брат с сестрой лежали в нескольких десятках метров. Возможно, их отбросило в результате ДТП или же они перебегали дорогу.

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Один из очевидцев писал, что пострадавшие действительно пересекали дорогу на пешеходном переходе. Впрочем, точной информации на этот счет нет. На месте работала полиция, которая сейчас устанавливает причину и обстоятельства аварии.

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