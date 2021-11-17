Жуткое ДТП с пьяным полицейским в Харькове: в крови водителя обнаружили 2,5 промилле алкоголя
Источник:Суспільне
Медицинская экспертиза подтвердила, что полицейский, спровоцировавший ДТП с пострадавшими в Харькове, был пьян. В его крови обнаружили 2,5 промилле алкоголя. Это в 13 раз больше нормы. Данные проверки были обнародованы 17 ноября.
Представитель Территориального управления ГБР в Полтаве Александр Билка уточнил, что анализ проводился на содержание этилового спирта.
Советуем прочитать За рулем мог быть полицейский: в Харькове авто перевернулось после жесткого столкновения
Судьба пьяного полицейского зависит от состояния потерпевшего
По словам чиновника, вопрос о предъявлении подозрения полицейскому будут решать после оценки состояния другого водителя, который получил травмы из-за аварии. Сейчас этот мужчина находится в больнице.
Что грозит правоохранителю
Дело о жуткой аварии с опрокидыванием расследуют по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими ими в состоянии опьянения. За это предусмотрено заключение сроком до трех лет и лишение водительских прав на 3 – 5 лет. Следователи назначили ряд экспертиз, которые продолжаются до сих пор.
Детали резонансной аварии
- Разрушительная авария с участием полицейского произошла ночью 14 ноября на Салтовском шоссе в Харькове. Его Mitsubishi врезалось в Chevrolet на полном ходу, зацепило еще одно авто и опрокинулось.
- За рулем легковушки находился нетрезвый полицейский, работающий в Ахтырке Сумской области.
- В результате столкновения пострадали мужчина и женщина из другой машины. В итоге женщине оказали помощь и отпустили домой, а мужчину оставили в больнице.
- Факт того, что спровоцировавший аварию водитель был пьян, в ГБР озвучили еще до обнародования результатов экспертизы.