Жуткое ДТП с пьяным полицейским в Харькове: в крови водителя обнаружили 2,5 промилле алкоголя

Медицинская экспертиза подтвердила, что полицейский, спровоцировавший ДТП с пострадавшими в Харькове, был пьян. В его крови обнаружили 2,5 промилле алкоголя. Это в 13 раз больше нормы. Данные проверки были обнародованы 17 ноября.

Представитель Территориального управления ГБР в Полтаве Александр Билка уточнил, что анализ проводился на содержание этилового спирта.

Советуем прочитать За рулем мог быть полицейский: в Харькове авто перевернулось после жесткого столкновения

Судьба пьяного полицейского зависит от состояния потерпевшего

По словам чиновника, вопрос о предъявлении подозрения полицейскому будут решать после оценки состояния другого водителя, который получил травмы из-за аварии. Сейчас этот мужчина находится в больнице.

Что грозит правоохранителю

Дело о жуткой аварии с опрокидыванием расследуют по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими ими в состоянии опьянения. За это предусмотрено заключение сроком до трех лет и лишение водительских прав на 3 – 5 лет. Следователи назначили ряд экспертиз, которые продолжаются до сих пор.

Детали резонансной аварии