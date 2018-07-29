Жуткое ДТП на трассе Львов – Тернополь: в лобовом столкновении погибли водители

На Львовщине возле села Чижиков Пустомытовского района столкнулись два легковых автомобиля. Водители погибли на месте аварии.

Смертельное ДТП произошло в субботу, 28 июля.

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К месту вызова немедленно выехали спасатели 61-й государственной пожарно-спасательной части г. Винники. В результате ДТП 2 человека (водители) погибли на месте происшествия,

– сообщают в ГСЧС.

Спасатели с помощью бензореза и шанцевого инструмента деблокировали погибших из автомобилей.