Жуткое ДТП на Житомирщине: неравнодушный мужчина задержал водителя-беглеца и привел в полицию

Утром 15 августа на автодороге Киев – Чоп в Житомирской области фура разнесла ВАЗ. После огласки в масс-медиа неравнодушный мужчина опознал беглеца и привел его в Броварской отдел полиции на Киевщине.

Именно туда уже успел добраться иностранец после ДТП.

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В полиции предполагают, что авария произошла из-за того, что водитель фуры уснул за рулем и врезался в легковушку. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. А грузовик, повлекший ДТП, почти полностью выгорел. Водитель грузовика, который является гражданином Турции, после ДТП скрылся.

Общественность смотрела средства массовой информации, где была размещена фотография этого пропавшего водителя. Он был задержан, и уже сейчас доставлен в Житомир. Когда ему показывали фотографии и видео с места дорожно-транспортного происшествия, то он кивал,

– прокомментировал 24 каналу спикер полиции Киевской области Николай Жукович.