Жуткое ДТП с мотоциклистом в Киеве: появились фото, видео
В субботу, 12 мая, в Киеве на Воздухофлотском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем Renault и мотоциклом.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Читайте также: Военного насмерть сбила машина в Киеве: пытался перебежать 8 полос (фото 18+)
Отмечается, что водитель мотоцикла находится в сознании. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги.
Причины аварии устанавливаются.
Смотрите видео с места инцидента:
Вместе с тем, на месте ДТП патрульные остановили подростков, которые проезжали мимо на мотоцикле. Один из них был без защитного шлема. Парень объяснил это тем, что в шлеме жарко ехать.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии