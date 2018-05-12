Жуткое ДТП с мотоциклистом в Киеве: появились фото, видео

В субботу, 12 мая, в Киеве на Воздухофлотском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем Renault и мотоциклом.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что водитель мотоцикла находится в сознании. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ноги.

Причины аварии устанавливаются.

Смотрите видео с места инцидента:

Вместе с тем, на месте ДТП патрульные остановили подростков, которые проезжали мимо на мотоцикле. Один из них был без защитного шлема. Парень объяснил это тем, что в шлеме жарко ехать.