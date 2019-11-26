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      Жуткое ДТП в Днепре: девушка-пешеход от удара подлетела и перевернулась – видео

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      В Днепре водитель на пешеходном переходе сбил девушку: у потерпевшей уже дважды останавливалось сердце / Коллаж 24 канала

      В Днепре на перекрестке улиц Чернышевского и Гоголя на пешеходном переходе водитель Daewoo сбил девушку. Удар был настолько сильным, что пострадавшую подбросило в воздух. Сейчас она находится в больнице.

      Как пишет ресурс "Информатор", автомобиль двигался в сторону торгового центра "Нагорный", и в это время девушка переходила дорогу на пешеходном переходе. Однако водитель ее не заметил, в итоге не смог вовремя затормозить и сбил человека.

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      Водитель остался на месте ДТП и припарковал машину на обочине. Медики, прибывшие пытались ей оказать помощь на месте. Впоследствии потерпевшую госпитализировали в больницу Мечникова с многочисленными травмами. Полицию вывали уже после этого.

      У девушки диагностировали перелом основания черепа и перелом голени, также у нее – множественные удары и ссадины.

      Главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что девушку они получили в состоянии клинической смерти. По последней информации, у нее уже дважды останавливалось сердце. Сейчас она находится в отделении реанимации, ее состояние оценивают как крайне тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы спасти девушку.

      Смотрите видео момента столкновения машины и девушки на пешеходном переходе в Днепре

      Недавно в страшное ДТП попал детский омбудсмен Николай Кулеба. Машину, на которой он ехал, протаранил микроавтобус. Правда, по предварительной версии следствия виновником является именно госслужащий. В результате Кулеба и два его сына попали в больницу. Состояние всех – тяжелое.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Днепра Постраждалі
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