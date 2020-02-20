Жуткое ДТП в Ирпене: погибли две женщины, которые перебегали дорогу – видео 18+
ДТП со смертельным исходом на улице Университетской в городе Ирпень Киевской области произошло 19 февраля. Две женщины внезапно бросились перебегать дорогу перед маршруткой, а из-за нее вылетел на большой скорости другой автомобиль.
Видео жуткой аварии опубликовали в фейсбук-сообществе "Kyiv Artyl". "Киев оперативный" сообщил, что одна из женщин, которых сбил автомобиль, погибла на месте, а другая умерла по дороге в больницу.
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Как произошла авария: две женщины выбежали из-за автобуса, который притормозил в первом ряду, и попали под колеса легкового автомобиля – якобы Hyundai.
О жертвах аварии информация разная: одни издания пишут, что это были девушки в возрасте 17, 18 или 20 лет, другие – что это были женщина 32 лет и ее несовершеннолетняя племянница.
Журналистка Михайлина Скорик, которая живет в Ирпене, написала в группе "Ирпень Daily": "Есть информация, что пострадавшие не выжили, но мы ее все еще проверяем ".
Также пользователи соцсетей пишут, что рядом с местом, где женщины перебегали дорогу, был пешеходный переход. Но он вроде не функционирует: мол, знак перехода убрали, а зебру закрасили – увы, краска стерлась.
Настоящий переход расположен в 40 метрах от места аварии.
Одна из сбитых автомобилем женщин скончалась на месте / Фото из соцсетей
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