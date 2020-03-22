Жуткое ДТП в Киеве: Audi протаранила маршрутный автобус – фото, видео
В Киеве 21 марта на улице Лобановского произошла авария с участием Audi и столичного маршрутного автобуса. Есть пострадавший.
Авария произошла поздно вечером, сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.
Дивіться також У Вінниці сталася кривава ДТП за участю швидкої: відео
По данным очевидцев, 28-летнего водителя Audi спасатели ГСЧС извлекали из разбитой машины. В результате столкновения его зажало между сиденьем и панелью приборов.
Известно, что он сейчас находится в реанимации.
Смотрите видео с места ДТП в Киеве на улице Лобановского:
Авария с участием Audi и автобуса в Киеве / Фото dtp.kiev.ua
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии