Жуткое ДТП в Киеве: Audi протаранила маршрутный автобус – фото, видео

В Киеве 21 марта на улице Лобановского произошла авария с участием Audi и столичного маршрутного автобуса. Есть пострадавший.

Авария произошла поздно вечером, сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

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По данным очевидцев, 28-летнего водителя Audi спасатели ГСЧС извлекали из разбитой машины. В результате столкновения его зажало между сиденьем и панелью приборов.

Известно, что он сейчас находится в реанимации.

Смотрите видео с места ДТП в Киеве на улице Лобановского:

Авария с участием Audi и автобуса в Киеве / Фото dtp.kiev.ua