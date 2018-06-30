Жуткое ДТП в Киеве: автомобиль разорвало пополам

В субботу, 30 июня, на трассе Киев – Чернигов произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись фура и легковушка. В результате столкновения Volkswagen разорвало пополам об грузовик.

Об этом говорится на странице dtp.kyiv.ua в Facebook.

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Авария произошла возле села Скибин, Броварского района около 16:20. Предполагают, что причиной ДТП могла стать погода, ведь весь день шли дожди, поэтому дорога могла быть скользкой.

Задняя часть легкового автомобиля повисла на фуре, а переднюю часть отбросило примерно на двадцать метров,

– отметили в сообщении.

Водитель легковушки рассказывает, что фуру вынесло на встречную полосу, он резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения, но машины все равно столкнулись. В свою очередь, другой водитель уверяет, что "на встречку" выскочил Volkswagen.

На месте работает патрульная полиция, которая будет выяснять обстоятельства аварии. Информации о пострадавших пока нет. А по данным страницы "Чернигов Live", жертв нет. Отметим, что в сторону Чернигова образовалась пробка.

К слову, в этот день, 30 июня, в Черновицкой области в селе Магала Новоселицкого района на объездной дороге перевернулся бетоновоз, в результате аварии водитель авто погиб на месте происшествия.