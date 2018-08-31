Жуткое ДТП в Киеве: мотоциклист сбил человека
Ночью 31 августа в Киеве мотоциклист сбил пешехода. Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.
Мотоцикл от места столкновения отбросило на 40 метров.
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По словам очевидцев, трое мужчин перебегали проспект Лобановского в запрещенном месте прямо посреди перекрестка. Одного из них и зацепил водитель мотоцикла.
Интересно, что пешеходный переход от места столкновения находится в 30-метрах, но им мужчины не воспользовались. Обстоятельства ДТП теперь будут выяснять следователи.
Источник: 24 канал
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