Жуткое ДТП в Киеве: мужчина чудом спасся, выпрыгнув из машины – видео

В сети опубликовали жуткое видео ДТП с участием грузовика в Киеве, на перекрестке улиц Полярная и Семьи Кульженко. Водитель грузовика заснул за рулем и начал сносить все на своем пути, влетев в две машины.

Видео появилось на странице АЗС "KLO" в фейсбуке, ведь именно рядом с заправкой случился инцидент.

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Мужчина за рулем одного из легковиков успел выпрыгнуть из салона за считанные секунды до столкновения.

Смотрите видео, как мужчина выпрыгнул из машины за считанные секунды до аварии: