Жуткое ДТП в Кременчуге: Chevrolet врезался в грузовик и загорелся, есть погибшие – фото
В Кременчуге, что на Полтавщине, 2 мая, легковушка столкнулась с грузовиком и загорелась. Двое людей погибли.
Авария произошла около 22:25 на улице Вадима Пугачева. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины.
Смотрите также В Днепре грузовик сбил двух мужчин на пешеходном переходе: видео наезда
Погибли 57-летний водитель и 40-летняя пассажирка легкового автомобиля Chevrolet Epica.
Легковушка столкнулась со встречным грузовым автомобилем DAF с рефрижераторным полуприцепом.
Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.