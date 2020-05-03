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      Жуткое ДТП в Кременчуге: Chevrolet врезался в грузовик и загорелся, есть погибшие – фото

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      ДТП в Кременчуге 2 мая: Chevrolet врезался в грузовик DAF
      Авария в Кременчуге / Нацполиция

      В Кременчуге, что на Полтавщине, 2 мая, легковушка столкнулась с грузовиком и загорелась. Двое людей погибли.

      Авария произошла около 22:25 на улице Вадима Пугачева. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины.

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      Погибли 57-летний водитель и 40-летняя пассажирка легкового автомобиля Chevrolet Epica.

      Легковушка столкнулась со встречным грузовым автомобилем DAF с рефрижераторным полуприцепом.

      Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

      дтп в Кременчуці
      Авария в Кременчуге / фото Нацполиции

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Полтавы Новости Кременчуга Аварии и ДТП Новости Украины
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