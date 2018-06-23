Жуткое ДТП в Кривом Роге: нетрезвый водитель насмерть сбил двух молодых женщин

В Кривом Роге пьяный 27-летний водитель наехал на двух женщин-пешеходов. В результате полученных травм 21-летняя и 27-летняя женщина погибла на месте.

Автомобиль от удара перевернуло на крышу, передает Нацполиция Днепропетровской области.

Читайте также: В Кривом Роге поймали опасного маньяка, его жертвами стали 6 женщин

27-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на двух женщин 21 и 27 лет, которые шли по проезжей части улицы Светлогорском в Кривом Роге,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель авто получил незначительные телесные повреждения. Автопроисшествие произошло около 4 утра 23 июня.



Автомобиль от удара перевернуло на крышу



Сейчас продолжается досудебное следствие.



Место инцидента