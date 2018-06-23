Жуткое ДТП в Кривом Роге: нетрезвый водитель насмерть сбил двух молодых женщин
В Кривом Роге пьяный 27-летний водитель наехал на двух женщин-пешеходов. В результате полученных травм 21-летняя и 27-летняя женщина погибла на месте.
Автомобиль от удара перевернуло на крышу, передает Нацполиция Днепропетровской области.
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27-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил наезд на двух женщин 21 и 27 лет, которые шли по проезжей части улицы Светлогорском в Кривом Роге,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель авто получил незначительные телесные повреждения. Автопроисшествие произошло около 4 утра 23 июня.
Автомобиль от удара перевернуло на крышу
Сейчас продолжается досудебное следствие.
Место инцидента
Источник: 24 канал
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